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ELEIÇÕES 2026

Renan Santos sobre crescimento do antibolsonarismo: 'Levaram uma taca'

Para o candidato à Presidência da República pelo Missão, o antibolsonarismo cresce cada vez mais na sociedade brasileira e é maior que o antipetismo

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Thiago Prata
Thiago Prata
Repórter
Subeditor do portal UAI
26/10/2026 12:08 - atualizado em 26/10/2026 12:10

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Ninguém procurou Renan Santos no 2º turno
Renan Santos: 'O antibolsonarismo é maior do que o antipetismo' crédito: Foto: Felipe Soares/Partido Missão

O candidato à Presidência da República pelo Missão, Renan Santos, disse que é preciso analisar cada vez mais o crescimento do antibolsonarismo, sobretudo depois da derrota de Flávio Bolsonaro (PL) para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesse domingo (26/10). "Foi uma taca que esses caras levaram", afirmou em vídeo divulgado nas redes sociais.

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"O antibolsonarismo é maior do que o antipetismo. Isso está provado", destacou Renan. Para ele, existe um "asco" da maior parte da população brasileira com relação ao bolsonarismo, o que ficou ainda mais evidente com o resultado das eleições.

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No primeiro turno, Lula recebeu 45,16% dos votos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro alcançou 47,03%. A diferença de 1,87 ponto percentual colocou o senador à frente na disputa, vantagem que foi revertida pelo petista neste domingo.

No segundo, o presidente levou a melhor, com 64.256.232 dos votos válidos (51,79%), ante 59.826.041 (48,21%) de Flávio.

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"Existe uma coisa chamada antibolsonarismo no Brasil e que está ficando grande. Ela rejeita a estética e a linguagem, não só da família (Bolsonaro) como do entorno. A galera que tem asco desses caras", comentou.

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