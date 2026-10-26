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"Pode contar com Belo Horizonte": Álvaro Damião se manifesta sobre vitória de Lula

Prefeito da capital mineira aposta na diplomacia para viabilizar parcerias; entenda como o diálogo deve impactar a gestão municipal

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Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
26/10/2026 11:39 - atualizado em 26/10/2026 11:52

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“Pode contar com Belo Horizonte”: Álvaro Damião se manifesta sobre vitória de Lula
Prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, cumprimenta o presidente Lula em momento de cordialidade e reforça cooperação crédito: Redes Sociais/Reprodução

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), parabenizou a reeleição do presidente Lula (PT). O chefe do Executivo municipal celebrou o resultado das urnas e reforçou a disposição de cooperação entre a capital mineira e a Presidência da República.

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Em sua manifestação oficial, Damião declarou: “Parabéns, Presidente Lula! Venceu o Povo. Venceu a democracia! O Brasil foi as urnas e, numa festa democrática, o elegeu para comandar nosso país por mais quatro anos. Que Deus abençoe todos os seus dias de mandato. Belo Horizonte conta com V.Exa. Pode contar com Belo Horizonte para juntos construirmos um país cada vez melhor. Que Deus nos proteja a todos.”

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Relação institucional e postura durante a campanha

A federação União Progressista, formada por União Brasil e Progressistas, anunciou apoio ao senador Flávio Bolsonaro. Damião, no entanto, não declarou preferência por nenhum concorrente durante esse período eleitoral.

Durante a votação, o prefeito declarou respeito à capital e citou a disposição para manter diálogo tanto com Lula quanto com Flávio. Ele afirmou no domingo (25/10) que o município vai “estreitar os laços” com o Governo Federal, independentemente de quem vencesse a disputa presidencial.

Votação em Minas Gerais e na capital

Belo Horizonte concentra cerca de 12% do eleitorado mineiro. Historicamente, o candidato que vence em solo mineiro conquista a Presidência da República.

Na apuração estadual de Minas Gerais, Lula recebeu 50,43% dos votos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) obteve 49,57% dos votos.

Na capital mineira, o resultado final registrou percentuais diferentes do cenário estadual:

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