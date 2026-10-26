Renan Santos comenta vitória de Lula: "Arrogância da família Bolsonaro"

O ex-candidato à Presidência Renan Santos (Missão) apontou a arrogância dos candidatos bolsonaristas como o principal motivo para a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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O fundador do Movimento Brasil Livre (MBL) afirmou que o presidente conquistou votos de eleitores da direita que "têm medo da família Bolsonaro" e não compactuam com a falta de humildade de candidatos do PL.

A opinião de Renan foi publicada em vídeo, nas redes sociais, logo após a definição da vitória de Lula. O ex-candidato declara que a vitória do petista não foi construída por um bom governo, mas pela arrogância dos bolsonaristas. O fundador do Missão apontou danças feitas por candidatos do PL em atos de campanha como exemplo de falta de humildade.

"Tirando a eleição de 2018, que Jair Bolsonaro vence por conta da Lava Jato e da prisão do Lula, eles [bolsonaristas] fazem uma captura da direita, e as pessoas começam a achar que votar contra o PT é ser de direita, e que você precisa gostar da família Bolsonaro, ou você não é de direita. Esta arrogância, esta falta de humildade, construiu uma direita que adora falar dos seus números em rede social, que bota as pessoas para dançar, pular, ganha milhões de reais, de likes, de views, de votos, mas não transforma o Brasil em nada. Uma direita que fica dançando o tempo todo, termina dançando na eleição", afirmou.

Segundo Renan, o PL não conseguirá vencer o PT com "mentiras, danças e arrogância", e que milhões de brasileiros que votavam contra o partido de Lula, votaram a favor por conta do medo da volta dos Bolsonaro. Para ele, "não dá para vencer pisando em todo mundo", como a campanha de Flávio Bolsonaro fez.



"Milhões de brasileiros, que nas eleições anteriores votavam contra o PT, votaram a favor nessa eleição. E a gente viu isso acontecer agora no Sul, Sudeste, em todas as regiões. Votaram, inclusive, no PT, por medo de ter um governo Bolsonaro, e por não ter coragem de votar numa galera tão arrogante. Eles podem ser muito populares. Tem milhões de views enganando as pessoas. Fazerem todas as dancinhas do mundo. Mas falta humildade", declara. E completa:

"Aí, no fim, essas pessoas pedem para o PT, como perderam em 2022, e como vão perder em 2030 e 2034, seja candidato o Tarcísio, seja o Nikolas, seja outro membro da família Bolsonaro, porque o bolsonarismo não é humilde a ponto de reconhecer que não dá para vencer aterrorizando as pessoas, pisando em todo mundo, dando risada de todo mundo. No fim, eles escalaram o Pablo Marçal para atacar a mim e o meu eleitor, e não levaram os votos. Não levaram os votos do Cury, nem de ninguém. Nem sequer aumentaram os votos deles junto aos próprios eleitores".

Por fim, o fundador do partido Missão afirma que, para vencer Lula, é preciso olhar para quem o venceu no passado, em duas eleições: o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. De acordo com Renan, é necessário parar de brigar na internet e construir projetos para o Brasil.

"Está aí um recado: se você quiser voltar a vencer o PT, a gente tem que olhar para quem venceu o PT. Na história, um homem venceu o PT duas vezes no primeiro turno, e o nome dele era Fernando Henrique Cardoso. Ele não se definia como direita e não ficava pisando em ninguém. Ele, curiosamente, entregou reformas, arrumou a economia brasileira, resolveu problemas concretos e derrotou Lula duas vezes no primeiro turno. Talvez esteja na hora da gente perder essa arrogância, de achar que brigar na internet é o que vale e construir um projeto que vale a pena para o Brasil", finalizou.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima