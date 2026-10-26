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PRESIDENTE REELEITO

Duda "agradece" Nikolas pela vitória de Lula: 'Vídeo no Nordeste foi fundamental'

Deputada reeleita ironizou que protocolou moção de aplausos para o colega de Câmara por trabalho a favor de Lula na eleição

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AC
Arthur Colpa*
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Arthur Colpa*
Repórter
26/10/2026 11:22 - atualizado em 26/10/2026 11:43

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Duda Salabert e Nikolas Ferreira
Duda Salabert ironizou Nikolas em publicação pós reeleição de Lula crédito: Alexandre Guzanshe e Edesio Ferreira/EM/D.A. Press

A deputada federal reeleita Duda Salabert (Psol) ironizou o colega de Câmara, Nikolas Ferreira (PL), após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o quarto mandato. Segundo a parlamentar, o aliado do ex-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) foi fundamental para a vitória do petista no pleito.

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Em publicações nas redes sociais, Duda diz, em tom de deboche, que protocolou uma moção de aplausos para Nikolas, por seu “importante trabalho” na eleição presidencial. Para ela, o vídeo sobre o Nordeste, junto das “dancinhas e atitudes infantis” foram fundamentais para a reeleição de Lula.

“Acabo de protocolar na Câmara dos Deputados uma Moção de aplausos para o deputado Nikolas Ferreira pelo seu importante trabalho nessa eleição presidencial”, escreveu a deputada, via X.

“Nikolas, muito obrigada! O seu vídeo no Nordeste, suas dancinhas e atitudes infantis foram fundamentais para manutenção da democracia brasileira”, completou, na mesma publicação.

O vídeo, citado por Duda na publicação, foi postado por Nikolas em suas redes na última quarta-feira (21/10), e gerou críticas de opositores. Pedro Campos (PSB), deputado eleito em Pernambuco, retrucou o mineiro, afirmando que “o deputado não conhece o Nordeste”, e que um dos homens a aparecer no vídeo teria uma casa de luxo e uma Hilux, vivendo com condições diferentes das apresentadas na gravação.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

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