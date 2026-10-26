Tom Morello, do Rage Against the Machine, celebra vitória de Lula
Guitarrista do Rage Against the Machine comemora resultado das eleições nas redes e agradece aos brasileiros pela reeleição de Lula
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O guitarrista estadunidense Tom Morello comemorou publicamente, nesta segunda-feira (26/10), a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O músico, reconhecido pela atuação nas bandas Rage Against the Machine, Audioslave e Prophets of Rage, utilizou as redes sociais para festejar a vitória petista logo após a consolidação do resultado do segundo turno das eleições no Brasil.
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Em publicação compartilhada nos perfis oficiais, o guitarrista norte-americano divulgou um vídeo curto com um recado contundente. Usando boné e óculos escuros, o artista parabenizou os eleitores brasileiros, expressou agradecimento ao país e atacou o fascismo com declarações diretas durante a comemoração.
“Brasil! Parabéns e obrigado. E foda-se o fascismo! Um já foi, faltam mais alguns”, celebrou. “Todos aqueles fascistas vão perder”, escreveu na legenda.
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Engajamento político durante a campanha
As manifestações recentes celebram a vitória de Lula após uma campanha na qual Morello participou ativamente. O músico havia se engajado na mobilização política antes do segundo turno, divulgando posicionamentos direcionados ao eleitorado brasileiro.
No dia 13 de outubro, data que marcou o início das movimentações para o segundo turno, o guitarrista gravou um vídeo convocando o eleitorado a votar no candidato do PT. Na mensagem, ele pediu votos ao político e definiu a disputa presidencial como uma “batalha de linha de frente contra o fascismo e a oligarquia”.
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O músico declarou que o pleito representava a defesa dos direitos dos trabalhadores e a proteção do meio ambiente. O suporte a Lula começou antes dessa data, pois na véspera do primeiro turno das eleições, Morello publicou fotos de Lula acompanhadas da legenda “LULA26”.