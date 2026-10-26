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Com Lula eleito, vídeo sobre o Nordeste põe Nikolas na mira: ‘O atraso está no olhar’

Aliados do presidente atribuem a uma gravação do deputado mineiro do PL um efeito contrário ao pretendido pela campanha de Flávio Bolsonaro na região

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
26/10/2026 12:12

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Com Lula eleito, vídeo sobre o Nordeste põe Nikolas na mira: ‘O atraso está no olhar’
Com Lula eleito, vídeo sobre o Nordeste põe Nikolas na mira: ‘O atraso está no olhar’ crédito: Foto: Vittor Sales/PL

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) entrou mesmo na mira de parlamentares do Nordeste após a vitória de Lula no segundo turno contra Flávio Bolsonaro.

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Aliados do presidente reeleito que representam a região avaliam que o mineiro foi, sim, um dos responsáveis pelo salto da votação do PT no Nordeste de um turno para o outro.

Assim que divulgou um vídeo voltado para o eleitorado nordestino, Nikolas viralizou mais uma vez. Agora, porém, a avaliação é de que a gravação pode ter provocado um efeito contrário ao pretendido.

“É claro que prejudicou a campanha do Flávio. O Nikolas, como muita gente do Sul e do Sudeste, desconhece a nossa realidade”, disse à coluna o deputado federal reeleito por Pernambuco Felipe Carreras (PSB).

“Reduzir o Nordeste à casa de taipa é ignorar a potência de uma região que produz conhecimento, tecnologia, inovação e riqueza. É terra de forte tradição e raízes culturais que orgulham quem é daqui. O atraso não está no Nordeste, mas no olhar de quem se recusa a enxergar sua grandeza. Pobre é a visão de quem ainda não entendeu isso”, acrescentou o socialista.

Também pernambucano e reeleito, Augusto Coutinho, líder do Republicanos na Câmara, afirmou que “esse Nikolas é mais um personagem criado pelas redes sociais e sequer conhece o Nordeste para ficar falando besteira”.

Já o deputado petista Rogério Correia, de Minas Gerais, assim como Nikolas, levantou um ponto que já era observado durante a campanha: a disputa por protagonismo dentro da direita.

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“Nikolas é ‘bolha bolsonarista’. Acumula nele tudo o que o grupo tem e ponto: não deixa nada florescer no entorno.”

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