Eloy Casagrande, do Slipknot, desabafa sobre eleições no Brasil: "Bolsonaro nunca mais"

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Com a aproximação do segundo turno das eleições presidenciais no Brasil, no próximo dia 25 de outubro, o baterista Eloy Casagrande publicou um pronunciamento em suas redes sociais. O atual integrante do Slipknot e ex-membro do Sepultura revelou apoio ao presidente Lula (PT) na disputa eleitoral contra Flávio Bolsonaro (PL) . O posicionamento ocorreu por meio dos Stories no Instagram nesta terça-feira (13/10).

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“É precisamente por isso que afirmo: família Bolsonaro, nunca mais”, afirmou.

Antes de divulgar o texto, o músico compartilhou um vídeo postado pelo deputado federal recém-eleito Jones Manoel (PCB), apontado como uma das maiores novas lideranças da esquerda no país. No registro compartilhado, o ex-presidente Jair Bolsonaro aborda a covid-19 em tom de deboche e desdém, tirando a máscara e pronunciando frases como "não sou coveiro" e "estou com covid".

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Posicionamento nas redes sociais

A gravação serviu de base para a reflexão do artista. Na postagem, Eloy Casagrande avaliou que nenhum político está imune à corrupção no panorama atual, destacando a existência de diferentes níveis de desonestidade e distintas formas de desprezo pela coisa pública.

Em sua avaliação, o instrumentista buscou um critério para definir o voto. "O que me resta é escolher alguém que demonstre o mínimo de respeito pela população, governe para todos e preserve aquilo que deveria anteceder qualquer ideologia: os princípios mais elementares da convivência humana, da decência e do respeito ao próximo”, escreveu.

Mesmo sem citar o nome de Lula diretamente no texto, o músico evidenciou apoio ao candidato do PT e criticou o comportamento da família Bolsonaro, recuperando o vídeo de durante a pandemia. “É precisamente por isso que afirmo: família Bolsonaro, nunca mais. Agora se, ao assistir a este vídeo do story anterior, você considera essa conduta normal, lamento informar que a discussão já ultrapassou os limites da política. Estamos falando de caráter e da preocupante disposição de relativizar o inaceitável”, classificou.

Atividades recentes com o Slipknot

No cenário musical, o Slipknot lançou recentemente a faixa "Arsenal", primeira produção inédita gravada com a participação do baterista brasileiro. A canção chegou ao público no dia 9 de setembro.

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Eloy Casagrande também integrou recentemente a divulgação oficial da apresentação do Slipknot no The Town. O grupo musical participará como uma das atrações principais do evento programado para 2027.