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CONFUSÃO

Kelly Osbourne detona Sid Wilson e pede pensão em meio a botado de demissão no Slipknot

Ex-esposa do DJ exige pensão alimentícia nas redes sociais; mensagem enigmática fala em distração e inocência para desviar foco de polêmicas

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
05/08/2026 12:41 - atualizado em 05/08/2026 13:18

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Kelly Osbourne detona Sid Wilson e pede pensão em meio a botado de demissão no Slipknot
Kelly Osbourne e o ex-marido Sid Wilson, pivôs de recentes notícias sobre pensão e demissão do Slipknot crédito: Redes sociais

Em meio a boatos sobre sua suposta demissão do Slipknot, o DJ Sid Wilson se tornou alvo de publicações de sua ex-esposa, Kelly Osbourne. A herdeira de Ozzy Osbourne usou as redes sociais para cobrar pensão e detonar o músico, com quem teve um filho, Sidney, nascido em 2022.

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Sem citar o nome de Wilson, Kelly escreveu em seus stories: “É estranho como a defesa mais barulhenta dos culpados raramente significa inocência… É distração”.

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“Posso ter meus cães de volta e todas as minhas posses? Ah, sim, e talvez um pouco de pensão?”, publicou. Kelly afirmou que não aguentaria mais a situação e pediu para ser deixada em paz para se recuperar e criar o filho.

O casal manteve um relacionamento entre 2022 e 2026. Eles ficaram noivos em julho de 2025, nos bastidores de um show do Black Sabbath, mas se separaram menos de um ano depois, com notícias sobre o término surgindo em março deste ano.

Entenda a polêmica envolvendo Sid Wilson e o Slipknot

A controvérsia começou quando o site TMZ noticiou que Sid Wilson teria sido demitido do Slipknot. Segundo o portal, a decisão já era prevista e se tratava de um movimento “planejado”.

Até o momento, não houve confirmação oficial. O guitarrista da banda, Jim Root, chegou a publicar que as pessoas “não devem acreditar em tudo” que leem na internet. No entanto, o DJ foi questionado sobre o assunto na rua, mas preferiu não se pronunciar.

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Para aumentar a especulação, Sid Wilson fez uma publicação em seu Instagram divulgando uma nova loja de mercadorias, sem abordar os rumores sobre sua saída.

O músico entrou no Slipknot em 1998, tornando-se o nono e último membro da formação clássica da banda.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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