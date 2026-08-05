Kelly Osbourne detona Sid Wilson e pede pensão em meio a botado de demissão no Slipknot
Ex-esposa do DJ exige pensão alimentícia nas redes sociais; mensagem enigmática fala em distração e inocência para desviar foco de polêmicas
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Em meio a boatos sobre sua suposta demissão do Slipknot, o DJ Sid Wilson se tornou alvo de publicações de sua ex-esposa, Kelly Osbourne. A herdeira de Ozzy Osbourne usou as redes sociais para cobrar pensão e detonar o músico, com quem teve um filho, Sidney, nascido em 2022.
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Sem citar o nome de Wilson, Kelly escreveu em seus stories: “É estranho como a defesa mais barulhenta dos culpados raramente significa inocência… É distração”.
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“Posso ter meus cães de volta e todas as minhas posses? Ah, sim, e talvez um pouco de pensão?”, publicou. Kelly afirmou que não aguentaria mais a situação e pediu para ser deixada em paz para se recuperar e criar o filho.
O casal manteve um relacionamento entre 2022 e 2026. Eles ficaram noivos em julho de 2025, nos bastidores de um show do Black Sabbath, mas se separaram menos de um ano depois, com notícias sobre o término surgindo em março deste ano.
Entenda a polêmica envolvendo Sid Wilson e o Slipknot
A controvérsia começou quando o site TMZ noticiou que Sid Wilson teria sido demitido do Slipknot. Segundo o portal, a decisão já era prevista e se tratava de um movimento “planejado”.
Até o momento, não houve confirmação oficial. O guitarrista da banda, Jim Root, chegou a publicar que as pessoas “não devem acreditar em tudo” que leem na internet. No entanto, o DJ foi questionado sobre o assunto na rua, mas preferiu não se pronunciar.
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Para aumentar a especulação, Sid Wilson fez uma publicação em seu Instagram divulgando uma nova loja de mercadorias, sem abordar os rumores sobre sua saída.
O músico entrou no Slipknot em 1998, tornando-se o nono e último membro da formação clássica da banda.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.