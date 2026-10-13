Alexandre Nero anuncia que “vai votar na direita”: “Vou de Alckmin 13”

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ator Alexandre Nero utilizou os Stories do Instagram nesta terça-feira (13/10) para declarar apoio à reeleição de Lula (PT) no segundo turno das eleições, no próximo dia 25. Com publicações de tom bem-humorado, o artista explicou sua posição política, movimentou os internautas e afirmou que escolheu votar na direita ao citar Geraldo Alckmin.

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Em um texto classificado como "comunicado off-cial", Nero comentou sobre o momento em que decidiu se manifestar a respeito do cenário político. "Eu sei, cheguei atrasado à festa eleitoral. Mas a música estava tão ruim que não dava vontade de entrar”, começou.

O artista explicou que resolveu registrar a decisão de forma pública diante do contexto atual. "Passei um tempo achando que não precisava anunciar o óbvio. Depois percebi que, nestes tempos, até o óbvio precisa apresentar documentos”, apontou.

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Nero completou a explicação destacando sua postura em relação ao ambiente virtual: "demorei porque minhas convicções não dependem de postagem para existir. Mas, diante de certas circunstâncias, achei que já era hora de avisar às redes sociais que continuo vivo, atento e politicamente indisciplinado."

Declaração de voto e manifestações políticas

"Em meio às estranhezas destes tempos, decidi que, nestas eleições, vou votar na direita. Este ano vou de Geraldo Alckmin, 13”, escreveu.

Logo em seguida, o artista reforçou a preferência histórica pela chapa encabeçada pelo candidato petista: "ser Lula não é novidade pra mim. Sempre fui pra car@lho."

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Nero também compartilhou outros conteúdos com mensagens de apoio a Lula e críticas a Flávio Bolsonaro (PL) nas redes sociais. Entre as postagens divulgadas pelo ator, estão a frase "direita e esquerda contra o bolsonarismo" e uma montagem de Lula ao lado do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso com a legenda "saudade do tempo que a disputa era entre esquerda e direita".