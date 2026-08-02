Com estilo de ‘avô’, Alckmin vira peça-chave da ofensiva de Lula contra os Bolsonaro

Geraldo Alckmin foi escalado pela equipe de comunicação da campanha à reeleição de Lula para intensificar o tom que será adotado na reta eleitoral.

O candidato a vice testou esse discurso na convenção nacional do PSB, em Brasília, na semana passada.

Ao lado de Lu Alckmin, com o estilo sereno que o caracteriza, ele contou causos, antes de rebater ponto a ponto o slogan “Deus, pátria, família e liberdade”, associado ao clã Bolsonaro.

Disse que “Deus é amor” e que “não se pode usar o nome de Deus em vão”. Afirmou que “pátria não é entreguismo”. Em seguida, sustentou que não se pode falar em família diante das milhares de mortes na pandemia de Covid. E concluiu dizendo que não faz sentido “falar em liberdade querendo derrubar a democracia”.

Foi nesse contexto que soltou a frase que repercutiu em toda a imprensa:

“Quem não acredita na democracia não deveria disputar eleição.”

Na sequência, Alckmin passou a explorar a economia. Ignorou o imbróglio fiscal e exaltou os indicadores de renda, emprego e crescimento econômico.

Aventurou-se a defender a reforma tributária, apesar das dúvidas, críticas e regulamentações ainda pendentes. Enalteceu, principalmente, a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e provocou os Bolsonaro:

“Eles tiraram imposto para arma e jet ski.”

Com Sidônio Palmeira, ministro da Secretaria de Comunicação, sentado logo atrás e demonstrando aprovação, Alckmin encerrou com um brado descrito por aliados como um estilo de “avô”, que será explorado na campanha:

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“O que anda para trás é caranguejo. Vamos para frente. Lula presidente.”