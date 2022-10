Tom Morello, do Rage Against The Machine, apoia Lula pelas redes sociais

Lula recebeu apoio de Tom Morello, guitarrista do Rage Against The Machine (foto: Ricardo Stukert/PT/Reprodução/Redes Sociais)

O guitarrista Tom Morello, integrante das bandas Rage Against The Machine, Audioslave e Prophets of Rage, publicou em suas redes sociais uma imagem de apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), líder em intenções de voto no Brasil em 2022.A foto postada neste sábado (29/10) é uma tomada aérea de apoiadores do petista com os inscritos em vermelho “Lula é 13”. Na legenda, Tom reforça o domingo de segundo turno (30/10) é um dia importante para o Brasil, que provará a superioridade da humanidade sobre o fascismo.O guitarrista já havia manifestado sua preferência por Lula em outras ocasiões. No primeiro turno, Tom publicou uma imagem de uma passeata que o ex-presidente fez ao lado do candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), e xingou o presidente Jair Bolsonaro (PL). Em 2018, o músico se manifestou a favor de Lula durante o julgamento que levou o ex-presidente a prisão.