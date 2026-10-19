Música pró-Lula reúne Fresno, CPM 22, Dead Fish, Black Pantera, Di Ferrero e mais

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Diversos nomes ligados ao rock brasileiro lançaram uma canção conjunta no último fim de semana. A faixa traz uma mensagem de união pela democracia durante a disputa de segundo turno da corrida eleitoral no Brasil, realizada entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Músicos envolvidos compartilharam a produção ao lado do perfil do atual presidente e candidato à reeleição.

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A gravação reuniu representantes de diversas vertentes da música nacional, como Fresno; Dead Fish; Black Pantera; Supercombo; Hateen; Gloria; The Mönic; Far From Alaska; Zander; Badluv; Ego Kill Talent; Badaui e Phil, integrantes do CPM 22; Di Ferrero, vocalista do NX Zero; Danilo Cutrim, do Forfun e BRAZA, além de outros integrantes do BRAZA.

O projeto recebeu o título de Megazord, em referência ao robô gigante usado pelos "Power Rangers" para derrotar grandes inimigos. A música lançada pelo coletivo de artistas se chama "Quem você vê?".

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O vídeo divulgado com a faixa traz uma montagem com registros do governo de Jair Bolsonaro. A produção destaca acontecimentos do período, com atenção especial voltada para tragédias associadas à gestão da pandemia de COVID-19.

"As coisas em que acreditamos JUNTOS são mais poderosas do que qualquer diferença que possamos ter. RETROCESSO NUNCA MAIS! DIA 25 É LULA 13”, diz a postagem.

A composição expõe a existência de pensamentos diferentes entre os próprios participantes, estabelecendo um foco direto: a união em torno do que é essencial supera eventuais divergências. Essa postura ganha destaque no verso "Em muito nós somos iguais / E a diferença agora não vai nos deter".

Outros trechos abordam a rejeição ao recuo político e contestam o poder estabelecido: "Nem mesmo um palmo a recuar / Não importa a força com que tentem nos conter / Em muito nós somos iguais / Pra sabotar esse projeto de poder".

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A mensagem também convoca o público a superar a apatia e assumir uma posição na disputa: "Não deixe a apatia te cegar / Não vão me pegar pois não ando mais sozinho / O nosso lado só reafirma o meu caminho". O refrão reforça a convocação coletiva ao repetir a pergunta "Olha pro lado e diga quem você vê".