Ator Pedro Pascal posa com camiseta de Lula em redes sociais

O ator chileno Pedro Pascal, famoso por seus papeis em “The Last of Us” e “Amores Materialistas”, apareceu em uma foto segurando uma camiseta com o rosto do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e viralizou nas redes sociais.

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A imagem foi compartilhada originalmente pela produtora Tania Cypriano. No registro, Pascal aparecia sorridente, exibindo a peça de roupa como um claro sinal de apoio. A publicação aconteceu neste domingo (4), dia do primeiro turno da eleição, o que amplificou seu impacto e gerou uma avalanche de comentários e compartilhamentos entre os eleitores no Brasil.

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O gesto de uma celebridade internacional desse porte adicionou um elemento inesperado ao já acalorado debate político. O nome de Pedro Pascal rapidamente figurou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais.

Embora para muitos a manifestação tenha parecido uma novidade, o posicionamento político do ator não era algo casual. Pelo contrário, Pedro Pascal já se posicionava politicamente em outras ocasiões.

A história do ator

Pedro Pascal nasceu em Santiago, no Chile, em 1975. Pouco depois do nascimento do ator, sua família conseguiu refúgio na embaixada da Venezuela e, em seguida, partiram para o exílio. Viveram primeiro na Dinamarca antes de se estabelecerem definitivamente nos Estados Unidos.

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Ao longo de sua carreira, o ator tem usado sua visibilidade para se posicionar sobre diversas questões sociais e políticas. Nos Estados Unidos, ele é uma voz ativa em defesa dos direitos da comunidade LGBTQIA+ e dos imigrantes.