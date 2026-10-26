Depois da vitória de Lula, redes cobram Rico Melquiades por promessa de deixar o Brasil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais de domingo (25/10) levou alguns perfis nas redes sociais a cobrarem o influenciador Rico Melquiades. O ex-Fazenda havia declarado que deixaria o Brasil caso Lula vencesse o segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL). Com a confirmação do resultado, internautas resgataram a promessa e passaram a questionar se o campeão de "A Fazenda 13" pretende cumprir o que disse.

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As provocações ganharam espaço no X, com usuários transformando a declaração em motivo de ironia e cobrando uma posição do influenciador, que fez campanha para o filho de Jair Bolsonaro. As publicações misturaram a comemoração pelo resultado eleitoral com comentários diretos sobre a promessa feita antes da votação.

“Lembrei que o Rico disse que, se o Lula ganhasse, ele iria embora do Brasil. Será que já foi? Deus é perfeito em tudo que faz mesmo", brincou um perfil.

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"Vencemos duas vezes, né? Lula presidente e Rico Melquiades indo embora do Brasil. Que vitória, meus amigos", disse outro.

"Alguém pode me informar que horas é o voo do Rico Melquiades pra fora do Brasil?", questionou outro. Veja algumas postagens:

O Rico Melquiades já saiu do Brasil? Estamos aguardando, promessa é dívida! — adacinha ???? (@hadassahhh) October 26, 2026

Como se já não bastasse a minha alegria por tudo, agora lembrei que RICO MELQUÍADES, NEYMAR, MC MIRELLA E QUASE TODOS OS SERTANEJOS ESTÃO PUTOS https://t.co/LTSxMd1Jvc — Fernandas com Lula 13 (@indig_nanda) October 26, 2026

Será se o Rico Melquiades já foi embora do Brasil como ele prometeu? https://t.co/NvWu9BFcIo — manga fudetica lula da silva (@gabelha_u) October 26, 2026

Malas prontas antes da apuração

No domingo pela manhã, antes do término das votações, Rico Melquiades publicou imagens de malas organizadas nos stories do Instagram, indicando que poderia sair do país conforme o resultado das urnas. "Malas prontas dependendo do resultado de hoje. Adeus, Brasil", escreveu.

Em outro vídeo publicado na rede social, o influenciador reforçou a possibilidade de viajar logo após a definição eleitoral. “Galera, eu tô aqui organizando a minha mala. Dependendo do resultado de hoje, amanhã eu já estou saindo do Brasil. Promessa é dívida", disse.

Em outra publicação antes da definição final, o influenciador utilizou a música "Desespero", do grupo Lambasaia, para acompanhar um desabafo sobre a disputa presidencial. Na gravação, ele reconheceu as brincadeiras prévias e pediu a vitória do adversário de Lula.

“Senhor, eu sei que eu zombei… Eu provoquei, fiz até piada, até disse que ia sair do Brasil. Faça o Flavio Bolsonaro ganhar hoje, porque eu não tenho estrutura emocional para aguentar a vingança", publicou.

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Ele chegou a postar um vídeo de comemoração da vitória do Flávio. Depois da vitória de Lula, ele não publicou mais nada.