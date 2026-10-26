Cobertura de César Tralli é criticada; redes elogiam Renata Lo Prete na apuração da Globo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A TV Globo escalou os jornalistas César Tralli e Renata Lo Prete para conduzir a transmissão ao vivo da apuração dos votos do segundo turno presidencial, exibida na noite de domingo (25/10). A cobertura especial ocorreu no programa "Fantástico" e acompanhou a apuração que confirmou a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra Flávio Bolsonaro (PL).

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A condução dos trabalhos no estúdio dividiu a reação do público. Enquanto o desempenho de Renata Lo Prete recebeu elogios pela leitura dos dados eleitorais, a postura de César Tralli na apresentação gerou comentários divergentes entre os telespectadores ao longo da contagem.

Entre as críticas estava o fato de o âncora do “Jornal Nacional” parecer menos animado na transmissão do que pareceu no primeiro turno. Isso levantou comentários sobre o posicionamento político do apresentador.

???? VEJA l Internautas repercutem reações de César Tralli no primeiro e segundo turnos da eleição

https://t.co/5M3CEA9GHP — Notícias Paralelas (@NP__Oficial) October 26, 2026

PELO AMOR DE DEUS O TRALLI KKKKKKKKKKKK https://t.co/QxQiUPDczr — Dora Figueiredo (@dorafigueiredo) October 25, 2026

???? LULA REELEITO

O momento em que CESAR TRALLI anuncia na Globo a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva para seu quarto mandato de Presidente da República do Brasil!



#Fantástico #Eleições2026 ???????? https://t.co/MzIwHTge2G — Luiz Ricardo (@excentricko) October 26, 2026

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Nas redes sociais, diversas postagens apontaram a falta de entrosamento entre os dois apresentadores da emissora. Espectadores relataram desconforto com os frequentes cortes na fala da jornalista nos momentos de atualização dos números das urnas. "Bicho, o Tralli não deixa a Lo Prete falar", escreveu um perfil.

“Enfim, mil vezes a cobertura das eleições com a Renata junto do Bonner. O Tralli não deixa ela terminar uma fala sequer, fica contando e atropelando ela no meio do raciocínio", criticou outro.

GENTE O TRALLI NÃO DEIXA A LO PRETE FALAR QUE HOMEM INSUPORTÁVEL — j. (@twinpieaks) October 25, 2026

quem chamou o Tralli para apuração?? Ele não deixa a Renata falar — é Talita sem H (@ixstalli) October 25, 2026

A diferença entre a atuação dos dois âncoras motivou outras avaliações dos usuários na internet. "A Renata Lo Prete uma diva cheia de conhecimento e repertório, o Tralli o que temos a ver", classificou um perfil. "Tralli parece tão despreparado perto da Lo Prete", disse outro.

“A mulher tá apresentando o bagulho há 6h35 pq o Tralli não consegue explicar nada sozinho”, observou mais um. “ Ela é cirúrgica. não significa que é boazinha, só é muito ética”, elogiou outro.

César Tralli tá todo nervoso e perdido, e a Renata Lo Prete tá confusa ao vivo.



#Eleições2026 https://t.co/OgOBD6jfsA Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia — Brenno Moura (@brenno__moura) October 25, 2026