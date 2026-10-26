Cobertura de César Tralli é criticada; redes elogiam Renata Lo Prete na apuração da Globo
Dupla comandou transmissão histórica. Público apontou que âncora do "Jornal Nacional" parecia desanimado no segundo turno
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A TV Globo escalou os jornalistas César Tralli e Renata Lo Prete para conduzir a transmissão ao vivo da apuração dos votos do segundo turno presidencial, exibida na noite de domingo (25/10). A cobertura especial ocorreu no programa "Fantástico" e acompanhou a apuração que confirmou a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra Flávio Bolsonaro (PL).
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A condução dos trabalhos no estúdio dividiu a reação do público. Enquanto o desempenho de Renata Lo Prete recebeu elogios pela leitura dos dados eleitorais, a postura de César Tralli na apresentação gerou comentários divergentes entre os telespectadores ao longo da contagem.
Entre as críticas estava o fato de o âncora do “Jornal Nacional” parecer menos animado na transmissão do que pareceu no primeiro turno. Isso levantou comentários sobre o posicionamento político do apresentador.
???? VEJA l Internautas repercutem reações de César Tralli no primeiro e segundo turnos da eleição— Notícias Paralelas (@NP__Oficial) October 26, 2026
https://t.co/5M3CEA9GHP
PELO AMOR DE DEUS O TRALLI KKKKKKKKKKKK https://t.co/QxQiUPDczr— Dora Figueiredo (@dorafigueiredo) October 25, 2026
???? LULA REELEITO— Luiz Ricardo (@excentricko) October 26, 2026
O momento em que CESAR TRALLI anuncia na Globo a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva para seu quarto mandato de Presidente da República do Brasil!
#Fantástico #Eleições2026 ???????? https://t.co/MzIwHTge2G
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Nas redes sociais, diversas postagens apontaram a falta de entrosamento entre os dois apresentadores da emissora. Espectadores relataram desconforto com os frequentes cortes na fala da jornalista nos momentos de atualização dos números das urnas. "Bicho, o Tralli não deixa a Lo Prete falar", escreveu um perfil.
“Enfim, mil vezes a cobertura das eleições com a Renata junto do Bonner. O Tralli não deixa ela terminar uma fala sequer, fica contando e atropelando ela no meio do raciocínio", criticou outro.
GENTE O TRALLI NÃO DEIXA A LO PRETE FALAR QUE HOMEM INSUPORTÁVEL— j. (@twinpieaks) October 25, 2026
quem chamou o Tralli para apuração?? Ele não deixa a Renata falar— é Talita sem H (@ixstalli) October 25, 2026
A diferença entre a atuação dos dois âncoras motivou outras avaliações dos usuários na internet. "A Renata Lo Prete uma diva cheia de conhecimento e repertório, o Tralli o que temos a ver", classificou um perfil. "Tralli parece tão despreparado perto da Lo Prete", disse outro.
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“A mulher tá apresentando o bagulho há 6h35 pq o Tralli não consegue explicar nada sozinho”, observou mais um. “ Ela é cirúrgica. não significa que é boazinha, só é muito ética”, elogiou outro.
César Tralli tá todo nervoso e perdido, e a Renata Lo Prete tá confusa ao vivo.
#Eleições2026 https://t.co/OgOBD6jfsA
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia— Brenno Moura (@brenno__moura) October 25, 2026
E daí assim: a cobertura do tralli ontem foi pessima! Renata lo pretti não merece um parceiro como ele. Ela toda diva, sabe todos os detalhes de todos os estados, jornalista profissional. Já o colega, a cara do desânimo e da derrota quando anunciou a virada.— Anelize (@profanelize) October 26, 2026