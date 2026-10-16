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Redes reagem à atuação de Renata Lo Prete na entrevista com Lula: 'Superior'

Público exalta serenidade e elegância da apresentadora ao conduzir temas decisivos; internautas destacam momento histórico da televisão brasileira

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FS
Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
16/10/2026 16:02 - atualizado em 16/10/2026 16:15

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Redes reagem à atuação de Renata Lo Prete na entrevista com Lula: 'Superior'
Renata Lo Prete conduz a sabatina com Lula no &quot;Jornal Nacional&quot;, destacando-se pela firmeza crédito: Reprodução / Manoella Mello / Globo

Firme, precisa e sem deixar perguntas sem resposta. Foi assim que boa parte do público descreveu a condução de Renata Lo Prete na sabatina do “Jornal Nacional” com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, exibida nesta quinta-feira (15/10). Logo após o programa, a atuação da jornalista viralizou nas redes sociais e virou o assunto da noite, com uma enxurrada de elogios e um adjetivo repetido à exaustão pelos internautas: “Superior”.

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Reação do público nas redes sociais

Nas redes sociais, internautas reagiram à participação da comunicadora na sabatina e classificaram a sua atuação com o termo "Superior". A condução rendeu manifestações favoráveis dos espectadores.

Durante a sabatina, grande parte do público comparou o profissionalismo de Renata Lo Prete com o trabalho de outros jornalistas que já entrevistaram o presidente da República.

As avaliações positivas fizeram com que os internautas apontassem a sabatina como um momento histórico da televisão brasileira.

Veja como o público recebeu a entrevista











*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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