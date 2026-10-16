Redes reagem à atuação de Renata Lo Prete na entrevista com Lula: 'Superior'

Firme, precisa e sem deixar perguntas sem resposta. Foi assim que boa parte do público descreveu a condução de Renata Lo Prete na sabatina do “Jornal Nacional” com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, exibida nesta quinta-feira (15/10). Logo após o programa, a atuação da jornalista viralizou nas redes sociais e virou o assunto da noite, com uma enxurrada de elogios e um adjetivo repetido à exaustão pelos internautas: “Superior”.

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Reação do público nas redes sociais

Nas redes sociais, internautas reagiram à participação da comunicadora na sabatina e classificaram a sua atuação com o termo "Superior". A condução rendeu manifestações favoráveis dos espectadores.

Durante a sabatina, grande parte do público comparou o profissionalismo de Renata Lo Prete com o trabalho de outros jornalistas que já entrevistaram o presidente da República.

As avaliações positivas fizeram com que os internautas apontassem a sabatina como um momento histórico da televisão brasileira.

Veja como o público recebeu a entrevista

só o começo dessa entrevista da renata lo prete com o lula já foi melhor que toda a entrevista com aquele césar tralli. renata é outro nível, né? #lulanaglobo https://t.co/2d10DTrQXp — matheus (@whomath) October 16, 2026







Carisma, dicção e profissionalismo: essa é Renata Lo Prete, a maior jornalista política televisiva da atualidade. #LulaNaGlobo https://t.co/twvLsM6mCj — BCharts (@bchartsnet) October 16, 2026







Já fiz muitas entrevistas ao longo dos meus 23 anos de jornalismo e sempre defendi uma tese: você pode fazer QUALQUER pergunta ao entrevistado sem precisar ser agressivo ou tentar constrangê-lo.







Foi exatamente o que Renata Lo Prete fez na excelente entrevista com Lula. Foi incisiva, fez as perguntas necessárias e, ao mesmo tempo, manteve o respeito. Porque uma boa entrevista não precisa de arrogância para ser firme. — Mário Adolfo Filho (@marioadolfo) October 16, 2026







César Tralli sai dessa eleição muito menor do que entrou.







Depois de se atrapalhar todo no 1º turno, prejudicar Renata Vasconcellos e comandar uma apuração desastrosa, ele terminou, hoje, de ser soterrado pela competência da Renata Lo Prete. — leonino lutando contra o fascismo (@umameninavelha) October 16, 2026







César Tralli sai dessa eleição muito menor do que entrou.







Depois de se atrapalhar todo no 1º turno, prejudicar Renata Vasconcellos e comandar uma apuração desastrosa, ele terminou, hoje, de ser soterrado pela competência da Renata Lo Prete. — leonino lutando contra o fascismo (@umameninavelha) October 16, 2026







*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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