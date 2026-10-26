Quem é a deputada eleita que ficou ao lado de Lula no discurso da vitória

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A deputada federal eleita do Paraná Ana Júlia Ribeiro (PT) integrou o grupo de convidados especiais do presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a celebração da vitória eleitoral. Ela esteve ao lado de Lula no palco durante a primeira fala dele como presidente eleito, realizada na noite desse domingo (25/10).

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QUE LINDO VER MINHA DEPUTADA ANA JULIA ALI NO MEIO DESSE MOMENTO HISTÓRICO!!!!!!!!! ???????????????????????? — ????? ?? enzo (@enzxromao) October 26, 2026

A presença da parlamentar paranaense ocorreu em conjunto com outros deputados jovens convidados para o momento. A ocasião marcou a confirmação do quarto mandato de Lula como presidente do Brasil, após uma virada histórica na disputa contra Flávio Bolsonaro.

A jovem chamou atenção nas redes sociais, com diversas publicações perguntando quem era a moça ao lado do presidente durante o discurso.

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Votação expressiva e histórico na política

Aos 26 anos, Ana Júlia assegurou uma vaga na Câmara dos Deputados com a soma de 184.691 votos. O montante obtido nas urnas correspondeu a 2,96% do total de votos válidos, sendo a mais votada do PT no Paraná.

Em 2020, disputou uma cadeira na Câmara Municipal de Curitiba, quando terminou a apuração como primeira suplente e se tornou a jovem mais votada da capital paranaense. Dois anos depois, em 2022, aos 22 anos, conquistou mandato na Assembleia Legislativa do Paraná, consagrando-se como a deputada estadual mais jovem da história do estado.

A trajetória pública de Ana Júlia começou no movimento estudantil. Em 2016, ela ganhou projeção pública durante as ocupações de escolas públicas, movimento organizado por estudantes que se posicionavam contra alterações propostas para o ensino médio.

A notoriedade obtida nas mobilizações aproximou a militante do meio partidário: filiou-se formalmente ao Partido dos Trabalhadores em 2018, aceitando um convite pessoal feito por Luiz Inácio Lula da Silva.

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A deputada federal eleita concilia as funções parlamentares com os estudos universitários: é estudante de Direito na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e aluna de Filosofia na Universidade Federal do Paraná (UFPR).