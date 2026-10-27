"Lula é muito fraquinho, tadinho", disse Nikolas antes do 2º turno

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) ironizou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), antes das eleições presidenciais em segundo turno. O vídeo foi gravado durante o debate da Band, com o parlamentar dizendo que o petista era "muito fraquinho". A fala 'envelheceu' rápido, já que o petista venceu Flávio nas urnas.

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Na gravação, feita durante o intervalo do debate, ocorrido em 18 de outubro, o deputado mineiro analisou a performance do presidente reeleito. Para ele, Lula seria "muito fraco" e "não aguentaria mais". A fala provocou risadas do deputado federal eleito do estado de São Paulo, Lucas Pavanato (PL).

"Passou mesmo, a geração dele. O Lula é muito fraquinho, tadinho. Ele não aguenta, é fácil. Ele é muito fraco, sério", disse Nikolas, na gravação, enquanto Pavanato ria.

A opinião do parlamentar foi resgatada por apoiadores de Lula, que apontaram que o deputado foi arrogante e soberbo nas falas, desmerecendo o presidente que viria a ser reeleito uma semana após o debate em questão.

"Chamar o Lula, 3 vezes presidente, de fraquinho, mostra uma ignorância sem tamanho", afirmou um eleitor do petista.

"Há 50 anos, os adversários políticos de Lula o menosprezam. Antes, era o iletrado, o peão, o que não tinha diploma, nem classe. Agora, é ultrapassado, velho. Enquanto isso, ele se consolida como o maior estadista da história, e seus algozes seguem nas notas de rodapé", escreveu outro defensor de Lula.

"Não gosto do Lula, mas dizer que ele é fraco é pura arrogância. Por isso, sempre votarei em qualquer um que for contra essa turma bolsonarista", declarou um opositor do petista.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos