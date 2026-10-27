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Como Flávio Bolsonaro contou ao pai que perdeu a eleição para Lula

Senador revela como o pai reagiu ao resultado das urnas e o temor real que tomou conta da família com as novas medidas impostas por Alexandre de Moraes

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Repórter
27/10/2026 09:44 - atualizado em 27/10/2026 09:45

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Flávio Bolsonaro (PL)
Flávio Bolsonaro (PL) crédito: Sérgio Lima

Derrotado na eleição presidencial por Lula, o candidato do PL Flávio Bolsonaro compartilhou com aliados como Jair Bolsonaro reagiu à vitória do adversário. Segundo o senador, o pai ficou muito aborrecido e chateado com o resultado das urnas.

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Pessoas ligadas ao ex-presidente afirmaram que ele demonstrou surpresa com a virada eleitoral de Lula e manifestou preocupação. Segundo a colunista Bela Megale, do jornal “O Globo”, o maior temor de Jair Bolsonaro no momento envolve a possibilidade de prisão do filho.

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Medidas judiciais e apurações da Polícia Federal

Flávio figura como alvo de ao menos duas investigações conduzidas pela Polícia Federal. Nessa segunda-feira (26/10), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, intimou o parlamentar a entregar seu passaporte.

A ordem de Alexandre de Moraes ocorreu no âmbito do inquérito que apura suspeita de lavagem de dinheiro. A apuração tem como foco a relação mantida entre o senador e o advogado Willer Tomaz, amigo pessoal de Flávio. Nesta terça-feira (27/10), um site de notícias argentino noticiou que Flávio passou pela fronteira e teria embarcado em um voo privado rumo aos Estados Unidos.

Reuniões com advogados e estratégias definidas

Diante do cenário, o congressista passou o dia reunido com integrantes do setor jurídico de sua campanha para definir orientações de atuação. A possibilidade de prisão de Flávio entrou oficialmente no radar das discussões com o grupo de defensores.

A equipe optou por abrir mão de contestações contra a eleição na justiça e definiu iniciativas consideradas usuais no cenário político, incluindo os seguintes pontos:

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