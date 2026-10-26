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Câmara dos Deputados

Deputados bolsonaristas se manifestam sobre intimação de Flávio pela PF

Decisão do STF, emitida no dia após a derrota do candidato do PL nas urnas, determina a renteção dos passaportes de Flávio

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Junio Silva - Correio Braziliense
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Junio Silva - Correio Braziliense
Repórter
26/10/2026 20:35

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Nota de protesto foi assinada por Cabo Gilberto, líder da banca de oposição na Câmara
Nota de protesto foi assinada por Cabo Gilberto, líder da banca de oposição na Câmara crédito: Assessoria Cabo Gilberto/Divulgação

A Bancada da Oposição na Câmara dos Deputados publicou, nesta segunda-feira (26/10), uma nota em protesto à intimação de Flávio Bolsonaro (PL) pela Polícia Federal (PF). O grupo da ala bolsonarista afirma que a medida, que determina a entrega dos passaportes, representa uma restrição dos direitos do senador.

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“A coincidência temporal entre o resultado eleitoral e a adoção de uma medida dessa gravidade exige transparência absoluta, fundamentação jurídica rigorosa e respeito incondicional às garantias constitucionais”, diz a nota. “Perder uma eleição não transforma ninguém em criminoso. Ser investigado não significa ser culpado. E exercer oposição não pode representar a perda de direitos fundamentais”.

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O documento, assinado pelo deputado Cabo Gilberto (PL-PB) defende que medidas restritivas sejam fundamentadas em provas e fatos concretos. 

“Diante da gravidade dos fatos noticiados, exigimos esclarecimento público sobre os fundamentos da medida, sua necessidade, sua proporcionalidade e a existência de elementos concretos que justifiquem eventual restrição de saída do país”, afirma a bancada.

Flávio Bolsonaro recebeu a intimação da PF no dia seguinte à derrota no segundo turno das eleições presidenciais para Luís Inácio Lula da Silva. A medida partiu do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, após rumores de que Flávio poderia deixar o país. Ele  é investigado em pelo menos dois inquéritos na Corte. 

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Os deputados da bancada aliada na Câmara afirmam que acompanharão os desdobramentos do caso e medidas institucionais serão adotadas para assegurar  “o respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e às liberdades individuais”.

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