As 6 cidades de Minas em que Lula teve mais de 80% dos votos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) virou a eleição em Minas Gerais no segundo turno, em passo decisivo para conquistar a reeleição e derrotar Flávio Bolsonaro (PL) no domingo (25/10). Nas seis cidades do estado em que o petista mostrou mais força, atingiu mais de 80% dos votos válidos.

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Quatro delas são no Norte de Minas e duas no Vale do Jequitinhonha, regiões que tradicionalmente votam mais à esquerda. Em ambas, aliás, Lula saiu na frente no primeiro turno e conseguiu ampliar a vantagem na rodada derradeira.

As cidades mineiras com maior índice de votos em Lula foram Guaraciama (81,65%), Cônego Marinho (81,53%), Chapada do Norte (80,96%), Luislândia (80,35%), Presidente Kubitschek (80,33%) e Bonito de Minas (80,22%). Somadas, elas tiveram 28 mil votos válidos, dos quais mais de 22 mil foram para o presidente.

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Já Flávio Bolsonaro não bateu 80% em nenhuma das 853 cidades de Minas Gerais. A que ele melhor desempenhou foi Monte Sião, no Sul de Minas, onde teve 76,04% dos votos.

