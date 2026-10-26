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ELEIÇÕES 2026

As 6 cidades de Minas em que Lula teve mais de 80% dos votos

Já Flávio Bolsonaro não conseguiu bater o índice em nenhum dos 853 municípios do estado

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
26/10/2026 19:40

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Presidente Lula da Silva
Em ato inédito, presidente Lula virou a eleição no segundo turno crédito: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) virou a eleição em Minas Gerais no segundo turno, em passo decisivo para conquistar a reeleição e derrotar Flávio Bolsonaro (PL) no domingo (25/10). Nas seis cidades do estado em que o petista mostrou mais força, atingiu mais de 80% dos votos válidos.

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Quatro delas são no Norte de Minas e duas no Vale do Jequitinhonha, regiões que tradicionalmente votam mais à esquerda. Em ambas, aliás, Lula saiu na frente no primeiro turno e conseguiu ampliar a vantagem na rodada derradeira.

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As cidades mineiras com maior índice de votos em Lula foram Guaraciama (81,65%), Cônego Marinho (81,53%), Chapada do Norte (80,96%), Luislândia (80,35%), Presidente Kubitschek (80,33%) e Bonito de Minas (80,22%). Somadas, elas tiveram 28 mil votos válidos, dos quais mais de 22 mil foram para o presidente.

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Já Flávio Bolsonaro não bateu 80% em nenhuma das 853 cidades de Minas Gerais. A que ele melhor desempenhou foi Monte Sião, no Sul de Minas, onde teve 76,04% dos votos.

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