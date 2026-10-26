Nikolas Ferreira vê chance nula de anulação da eleição e freia protestos de apoiadores

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) avaliou como inviável qualquer tentativa de reverter o resultado da eleição presidencial que confirmou a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL). Em gravação divulgada nesta segunda-feira (26/10), o parlamentar orientou seus apoiadores a não realizarem atos públicos no calor do momento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O pronunciamento ocorreu após o próprio Flávio Bolsonaro declarar, logo após o término da apuração no domingo (25/10), que acionaria a Justiça por não aceitar o desfecho das urnas.

Declarações sobre o resultado e mobilizações

Nikolas Ferreira afirmou que o cenário político e jurídico brasileiro inviabiliza uma mudança no resultado proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O congressista ressaltou os perigos de a militância agir por impulso nas ruas.

"Conhecendo o nosso país, a chance de anular essa eleição é praticamente nula", declarou o parlamentar durante o vídeo.

O deputado enfatizou que a base conservadora não deve colocar expectativas em autoridades públicas, afirmando que o grupo não confia em magistrados nem em figuras políticas influentes. Na gravação, expressou: "Acreditamos naquele que tem todo o poder, e somente ele pode fazer juízo a nações".

Pontos questionados pelo deputado

Durante a manifestação, Nikolas citou episódios que considerou atípicos ao longo do processo eleitoral, sem exibir documentos ou indícios concretos de fraudes.

Entre os fatos mencionados, destacou a virada de Lula na contagem do segundo turno, após Flávio Bolsonaro liderar a fase inicial da apuração. O parlamentar também citou a continuidade do atendimento a eleitores até as 19h em locais específicos.

O horário diferenciado ocorreu após despacho do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF). A determinação autorizou manter abertas as seções com filas decorrentes de problemas com transporte e deslocamento, atendendo somente aos pontos com votação em andamento, sem ampliar o funcionamento geral dos colégios eleitorais.

Placar final da eleição presidencial

O Tribunal Superior Eleitoral confirmou a reeleição de Lula na noite de domingo, consolidando um novo período do petista no Palácio do Planalto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O presidente obteve 51,79% dos votos válidos, o que representa 64,2 milhões de sufrágios. Flávio Bolsonaro registrou 48,21% da preferência do eleitorado, atingindo a marca de 59,8 milhões de votos.