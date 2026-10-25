Derrotado, Flávio Bolsonaro diz que vai pedir anulação das eleições

O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, afirmou que vai pedir a anulação das eleições após ser derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reeleito neste domingo, 25, com 51,79% dos votos válidos. Em seu primeiro discurso após a derrota, o filho 01 de Jair Bolsonaro contestou a legitimidade do resultado e acusou o ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), de “mudar as regras do jogo com a partida em andamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ao lado do senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha, de Nikolas Ferreira (PL-MG) e de Alfredo Gaspar, candidato a vice, Flávio Bolsonaro criticou a decisão do ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), de prorrogar por duas horas, até as 19 horas, o horário de votação em todo o país. “Inaceitável. Um ministro da Suprema Corte, pela primeira vez na história, ex-advogado do Lula, dá uma canetada a pedido do ex-sócio dele e muda a regra do jogo no meio do jogo”, afirmou.

Segundo o candidato derrotado, a decisão de Zanin comprometeu a isonomia do pleito. “Houve uma quebra total de isonomia entre os brasileiros de diversas cidades e diferentes estados. É impossível reconhecer o resultado das eleições no contexto como essas coisas aconteceram”, reclamou.

Flávio emendou afirmando que não aceitará o resultado e anunciou que pretende recorrer à Justiça para tentar invalidar a votação. “Vamos pedir a anulação dessas eleições. Não vou aceitar que a regra tenha sido mudada em cima do jogo pelos amigos do Lula no Supremo Tribunal Federal. Inexplicável isso ter acontecido”, declarou. Ao encerrar o discurso, voltou a criticar a condução do pleito e sinalizou que pretende continuar na vida política. “É uma sacanagem o que ocorreu nessas eleições. Não vou desistir do meu Brasil”, disse o senador, que a partir do início do ano que vem fica sem mandato.

O pronunciamento foi feito duas horas depois de o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) confirmar a vitória de Lula no segundo turno. Com 99,99% das seções apuradas, o petista somava 64.255.891 votos, contra 59.825.984 de Flávio Bolsonaro, uma diferença de 4.429.907 votos. Flávio acompanhou a apuração ao lado de dezenas de amigos e aliados em uma casa no Lago Sul, uma das regiões mais nobres de Brasília, com direito a churrasco e um amplo telão mostrando a contagem em tempo real dos votos. Uma estrutura havia sido montada pela equipe do candidato para a festa e o discurso da vitória.

A cada redução da distância entre Flávio e Lula, que largou na frente, os aliados do senador reagiam com gritos de guerra, como Vai pra cima deles, Flávio! e Flávio vem aí e o bicho vai pegar. De olho nos números projetados no telão, Nikolas chegou a assumir provisoriamente o papel de mestre de cerimônias da apuração, enquanto o clima na mansão oscilava entre a expectativa e a euforia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Por volta das 19h45, com 13,65% das urnas apuradas, o bolsonarista ultrapassou Lula e a concentração ganhou ares de fan fest eleitoral. A celebração, porém, deu lugar à frustração à medida que os institutos passaram a projetar a reeleição de Lula. Os gritos deram lugar ao silêncio, interrompido apenas pelos fogos de artifício dos vizinhos, que festejavam a vitória petista.