Lula cresce em todas regiões de Minas, mas só vira em uma

Único estado a mudar de lado entre os primeiro e segundo turno, Minas Gerais manteve a sina de refletir o resultado nacional da disputa pela Presidência na virada histórica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL) no domingo (25/10). O petista cresceu expressivamente em todas as regiões do estado, enquanto viu o adversário estagnar e ficar para trás, perdendo a liderança decisiva em solo mineiro e consolidando a reeleição de Lula para um quarto mandato.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Lula ganhou por 50,43% a 49,57% entre os eleitores de Minas Gerais – uma diferença de 79 mil votos em um universo de 12,5 milhões válidos. No primeiro turno, Flávio tinha saído na frente, e por diferença muito maior: teve 48,24% contra 43,33% do petista – vantagem de 588 mil. Os dados indicam que Lula conquistou parte significativa dos votos de outros candidatos, além de uma fração dos brancos e nulos, enquanto o rival teve crescimento tímido. Soma-se a isso uma redução relevante no número de abstenções, com mais de 400 mil pessoas que não votaram no primeiro turno, mas foram às urnas no segundo no estado.

Das 12 mesorregiões de Minas, o presidente terminou a eleição vencendo em seis, uma a mais do que na primeira rodada. A virada de mesa aconteceu na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde Lula venceu por margem apertada de 50,33% a 49,67%, mas que, diante do grande eleitorado, pesou para a vitória petista, com saldo de 27 mil votos. A virada foi impulsionada por um crescimento expressivo de Lula na própria capital. O petista tinha ficado quase 7 pontos percentuais atrás no primeiro turno em BH. No segundo, ganhou 149 mil votos e encostou em Flávio. O candidato do PL seguiu na frente, mas por uma margem muito menor: 50,80% ante 49,20% de Lula.

A maior cidade que mudou de lado em Minas também fica na Região Metropolitana de BH: Ribeirão das Neves. Com um eleitorado de cerca de 200 mil pessoas, o município foi vencido por Flávio no primeiro turno por 46,53% a 43,93%, mas mudou e elegeu Lula por 52,27% a 47,73%. O filho “01” de Jair Bolsonaro (PL) só conseguiu agregar pouco mais de 6 mil votos para a disputa derradeira, enquanto viu o adversário petista aumentar o eleitorado em 18 mil.

Além da RMBH, Lula manteve a vitória nas outras cinco frações do estado que tinha saído na frente: no Norte de Mminas, nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, no Campo das Vertentes e na Zona da Mata mineira. Flávio Bolsonaro conseguiu seguir na liderança nas restantes, mas a diferença em todas variou negativamente em relação ao rival.

No Campo das Vertentes, Lula ganhou no primeiro turno por uma diferença de menos de 0,5%. Porém, descolou de Flávio no turno derradeiro, em que teve uma vantagem de mais de 7 pontos percentuais, fazendo da região a que teve o maior crescimento petista em Minas. Já a que menos variou foi o Vale do Jequitinhonha, onde Lula obteve o melhor desempenho desde o primeiro turno e despontou com 61,13%. Ainda assim, ele aumentou a vantagem em mais de 4 pontos percentuais e terminou batendo Flávio por 66,13% a 33,87%

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os dados mostram que a virada inédita aconteceu desde os pequenos municípios até os grandes centros de Minas Gerais. Com variações entre 4,3 e 7,2 pontos percentuais, Lula se superou em todas as regiões e foi coroado com uma vitória apertada em Minas, mas maior do que a que obteve sobre Jair Bolsonaro em 2022. Para o estado, permanece a mística escrita de refletir o país e, desde a redemocratização, em 1989, apontar o vencedor da disputa nacional.



Eleições em Minas no segundo turno

Norte

Lula 61,49% (+5,53 p.p.)

Flávio Bolsonaro 38,51% (+0,60 p.p.)

Noroeste

Flávio Bolsonaro 57,03% (+0,85 p.p.)

Lula 42,97% (+6,55 p.p.)

Vale do Jequitinhonha

Lula 66,13% (+5,06 p.p.)

Flávio Bolsonaro 33,87% (+0,73 p.p.)

Vale do Mucuri

Lula 58,94% (+4,80 p.p.)

Flávio Bolsonaro 41,06% (+0,29 p.p.)

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba

Flávio Bolsonaro 54,72% (+1,43 p.p.)

Lula 45,28% (+7,21 p.p.)

Região Central de Minas

Flávio Bolsonaro 52,97% (+0,79 p.p.)

Lula 47,03% (+7,25 p.p.)

Região Metropolitana de BH

Lula 50,33% (+8,24 p.p.)

Flávio Bolsonaro 49,67% (+1,99 p.p.)

Vale do Rio Doce

Flávio Bolsonaro 52,77% (+0,66 p.p.)

Lula 47,23% (+5,41 p.p.)

Centro-Oeste

Flávio Bolsonaro 58,18% (+1,38 p.p.)

Lula 41,82% (+7,16 p.p.)

Sul/Sudoeste

Flávio Bolsonaro 56,75% (+1,63 p.p.)

Lula 43,25% (+7,06 p.p.)

Campo das Vertentes

Lula 53,76% (+8,17 p.p.)

Flávio Bolsonaro 46,24% (+0,99 p.p.)

Zona da Mata