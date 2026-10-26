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RESULTADO DAS ELEIÇÕES

Nikolas Ferreira desaconselha protestos pró-Flávio: 'chance praticamente nula'

Congressista do PL busca conter atos perigosos de apoiadores e admite inviabilidade jurídica de reverter o resultado das urnas no país

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Ana Clara Moyen*
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Ana Clara Moyen*
Repórter
Jornalista multimídia em formação pela UFMG
26/10/2026 17:00

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Nikolas Ferreira desaconselha protestos pró-Flávio: 'chance praticamente nula'
Deputado Nikolas Ferreira se manifesta nas redes sociais sobre as contestações eleitorais crédito: Reprodução/Instagram @nikolasferreiraadm

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) pediu que apoiadores do senador Flávio Bolsonaro (PL) evitem manifestações contra o resultado das eleições. Em pronunciamento nas redes sociais nesta segunda-feira (26/10), o parlamentar manteve questionamentos sobre a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas afirmou que a chance de anulação da disputa é "praticamente nula".

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"Sim, a quantidade de perguntas sem respostas geram insegurança e indignação. E não é por um acaso", declarou o parlamentar ao justificar a desconfiança dos eleitores. Em seguida, Nikolas fez um apelo para desmobilizar os atos públicos. "Já vimos muitas pessoas pagarem um alto preço de irem pra rua no calor da emoção. Não façam isso", ressaltou o deputado durante a transmissão.

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Nikolas pontuou fatores que considera incomuns no processo eleitoral: a virada histórica no resultado, o rendimento dos candidatos em Minas Gerais e a decisão referente à prorrogação do horário oficial de votação. Apesar das contestações apresentadas, o deputado reconheceu os limites para alterar o desfecho institucionalmente.


Receio de novos episódios de violência

Integrantes da campanha demonstraram preocupação com o rumo de eventuais manifestações, segundo fontes ouvidas pelo jornal “Correio Braziliense”. O receio central envolve a possibilidade de atos violentos parecidos com os ataques de 8 de janeiro de 2023, ocasião em que apoiadores de Bolsonaro invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília.

O parlamentar contrapôs a frustração política ao exercício religioso. "A nossa derrota, essa é só de um dia", afirmou o congressista, que citou o Salmos 119 e apontou que o momento de dor pode produzir aprendizado futuro. No domingo, ele havia publicado em sua conta no X que “Ou a gente ganha. Ou a gente ganha. Tá avisado.”


*estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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