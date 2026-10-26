Após eleições, Renan Santos propõe diálogo: 'Brigar para poder crescer'

O presidente do Movimento Brasil Livre (MBL) e ex-candidato à presidência da República, Renan Santos, divulgou nesta segunda-feira (26/10) um vídeo em suas redes sociais para propor um diálogo entre diferentes forças políticas. A declaração ocorreu após a vitória de Lula nas eleições nesse domingo (25/10).

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Na gravação, o dirigente afirmou disposição para ajudar o novo governo com soluções voltadas aos problemas econômicos do país. Renan criticou também a postura da oposição mantida por parlamentares e influenciadores digitais: “No fundo, no coração deles, estão vibrando que o Lula ganhou. Eles vão poder passar quatro anos gravando vídeos xingando o governo e falando que eles estão lutando contra o comunismo, contra o travesti hipotético, contra todas essas coisas. Entretanto, ainda há um país a se resolver.”

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Alerta sobre economia e mercado

O líder político apontou a ocorrência de um ataque especulativo imediato, com investidores estrangeiros retirando recursos, a bolsa operando no vermelho e a cotação do dólar em alta. O dirigente alertou que essas variações causam aumento no preço dos alimentos e dos combustíveis, penalizando diretamente toda a população.

Para frear esse cenário, Renan defendeu contrariar a polarização das redes e estabelecer prioridades conjuntas: “A ideia é que a gente precisa brigar para poder crescer. E se a gente fizer uma agenda de Brasil, uma agenda comum a todo mundo, agora só para sair da crise?”, pontuou.

A proposta mais louca após a eleição! https://t.co/piAKLUDd9b — Renan Santos???????? (@RenanSantosMBL) October 26, 2026

Dentre suas propostas, estão a aprovação de um pacote de ajustes no Congresso para “ajudar a gente a sair da crise”, a alteração das leis eleitorais para conter o avanço de influenciadores na Câmara dos Deputados e a definição de uma agenda comum de recuperação antes do encerramento do ano.

Propostas e diálogo entre partidos

No vídeo, Renan defendeu que a população precisa comer bem, pagar contas de luz e quitar o aluguel enquanto mantém divergências de ideias. O líder do MBL também enfatizou que a urna não foi fraudada e descartou pedidos de impeachment. Falando como presidente do partido Missão, ele declarou que apresentará em seus perfis sugestões retiradas de seu livro de propostas para auxiliar o novo governo e o parlamento.

A iniciativa repercutiu entre integrantes de outras legendas. O deputado federal Elias Jabbour (PCdoB) respondeu à publicação e convidou o dirigente partidário para conversar: "Chegou a hora de buscar sínteses ao nosso país! Estou à disposição!".

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