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ELEIÇÕES 2026

Declaração de Renan Santos expõe divergências profundas na direita brasileira

Vídeo com duras críticas ao desempenho parlamentar do PL evidencia disputa por liderança conservadora em meio ao segundo turno presidencial

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Repórter
15/10/2026 23:15 - atualizado em 15/10/2026 23:26

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Declaração de Renan Santos expõe divergências profundas na direita brasileira
Renan Santos, do MBL, critica a bancada do PL por falta de empenho e prioridade a redes sociais na Câmara dos Deputados crédito: Reprodução/Globo

Candidato à Presidência da República em 2026, com 2,67 milhões de votos no primeiro turno, o coordenador do Movimento Brasil Livre (MBL) e dirigente do partido Missão, Renan Santos, publicou um vídeo nesta quarta-feira (14/10) com críticas à bancada federal do Partido Liberal (PL).

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Na gravação, Santos afirmou que os parlamentares da legenda “não gostam de trabalhar” e criticou o que considera falta de empenho nas atividades rotineiras da Câmara dos Deputados, em Brasília. A manifestação ocorre em meio à disputa do segundo turno das eleições presidenciais e expõe divergências no campo conservador.

A declaração ocorre em um momento de pressão política: Renan Santos é o único candidato de direita derrotado no primeiro turno a não declarar apoio público à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) na etapa final da eleição. Ele mantém distância do senador após ter sido alvo de ataques de bolsonaristas durante a campanha.

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O que Renan Santos disse sobre os deputados do PL?

Renan Santos afirmou que os deputados federais do Partido Liberal têm baixa produtividade no Congresso Nacional e evitam o trabalho técnico. Segundo o dirigente, parte da bancada prioriza a atuação nas redes sociais em vez de se dedicar à elaboração de projetos legislativos e à articulação de votações.

Santos também criticou parlamentares que, segundo ele, concentram a atuação pública em confrontos verbais durante sessões plenárias e reuniões de comissões para produzir vídeos curtos destinados às redes sociais. Para o dirigente, a oposição deveria priorizar a elaboração de propostas e a articulação política para barrar pautas contrárias às posições liberais e conservadoras.

Quais foram as críticas feitas à bancada do PL?

Na gravação, Renan Santos criticou comportamentos que atribui a integrantes da bancada do partido:

  • ausência em debates nas comissões permanentes;

  • prioridade à produção de conteúdo para as redes sociais;

  • falta de preparo técnico para propor emendas e negociar projetos;

  • uso da militância virtual em detrimento da atuação parlamentar.

Como a disputa afeta a liderança conservadora no Congresso Nacional?

As críticas de Renan Santos evidenciam a disputa por protagonismo e espaço político na oposição. Com o partido Missão oficializado pela Justiça Eleitoral, o grupo ligado ao MBL busca se diferenciar da ala alinhada ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

O PL tem a maior bancada da Câmara dos Deputados e recebe uma parcela expressiva dos recursos do fundo partidário. A dimensão da bancada também amplia sua influência na distribuição de espaços de poder no Legislativo, incluindo comissões como a de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).

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As divergências entre grupos da direita também aparecem em votações econômicas na Câmara, nas quais a bancada do PL já apresentou divisões internas. Enquanto dirigentes do partido defendem a mobilização nas redes sociais como forma de manter a base eleitoral mobilizada e fiscalizar o governo federal, o grupo de Santos critica essa estratégia e busca se apresentar como alternativa para eleitores que cobram resultados legislativos.

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