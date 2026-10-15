Declaração de Renan Santos expõe divergências profundas na direita brasileira

Candidato à Presidência da República em 2026, com 2,67 milhões de votos no primeiro turno, o coordenador do Movimento Brasil Livre (MBL) e dirigente do partido Missão, Renan Santos, publicou um vídeo nesta quarta-feira (14/10) com críticas à bancada federal do Partido Liberal (PL).

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Na gravação, Santos afirmou que os parlamentares da legenda “não gostam de trabalhar” e criticou o que considera falta de empenho nas atividades rotineiras da Câmara dos Deputados, em Brasília. A manifestação ocorre em meio à disputa do segundo turno das eleições presidenciais e expõe divergências no campo conservador.

A declaração ocorre em um momento de pressão política: Renan Santos é o único candidato de direita derrotado no primeiro turno a não declarar apoio público à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) na etapa final da eleição. Ele mantém distância do senador após ter sido alvo de ataques de bolsonaristas durante a campanha.

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O que Renan Santos disse sobre os deputados do PL?

Renan Santos afirmou que os deputados federais do Partido Liberal têm baixa produtividade no Congresso Nacional e evitam o trabalho técnico. Segundo o dirigente, parte da bancada prioriza a atuação nas redes sociais em vez de se dedicar à elaboração de projetos legislativos e à articulação de votações.

Santos também criticou parlamentares que, segundo ele, concentram a atuação pública em confrontos verbais durante sessões plenárias e reuniões de comissões para produzir vídeos curtos destinados às redes sociais. Para o dirigente, a oposição deveria priorizar a elaboração de propostas e a articulação política para barrar pautas contrárias às posições liberais e conservadoras.

Quais foram as críticas feitas à bancada do PL?

Na gravação, Renan Santos criticou comportamentos que atribui a integrantes da bancada do partido:

ausência em debates nas comissões permanentes;

prioridade à produção de conteúdo para as redes sociais;

falta de preparo técnico para propor emendas e negociar projetos;

uso da militância virtual em detrimento da atuação parlamentar.

Como a disputa afeta a liderança conservadora no Congresso Nacional?

As críticas de Renan Santos evidenciam a disputa por protagonismo e espaço político na oposição. Com o partido Missão oficializado pela Justiça Eleitoral, o grupo ligado ao MBL busca se diferenciar da ala alinhada ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

O PL tem a maior bancada da Câmara dos Deputados e recebe uma parcela expressiva dos recursos do fundo partidário. A dimensão da bancada também amplia sua influência na distribuição de espaços de poder no Legislativo, incluindo comissões como a de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).

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As divergências entre grupos da direita também aparecem em votações econômicas na Câmara, nas quais a bancada do PL já apresentou divisões internas. Enquanto dirigentes do partido defendem a mobilização nas redes sociais como forma de manter a base eleitoral mobilizada e fiscalizar o governo federal, o grupo de Santos critica essa estratégia e busca se apresentar como alternativa para eleitores que cobram resultados legislativos.