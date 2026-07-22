MBL em 2026: O que é o movimento, seu novo partido e suas principais lideranças

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Em ano de eleições gerais, o Movimento Brasil Livre (MBL) entra em uma nova fase ao lançar seu próprio partido político, o Missão, aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em novembro de 2025. A iniciativa representa um passo decisivo na estratégia do grupo de ampliar sua atuação institucional no cenário político nacional, deixando de apenas apoiar candidatos para ter uma legenda própria.

Fundado em 2014, o MBL ganhou projeção como um dos principais organizadores das manifestações que pediram o impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT). Desde então, o grupo passou de um movimento de rua para uma força política organizada, com representantes eleitos e uma forte presença digital.

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O que é o MBL?

O Movimento Brasil Livre é uma organização política de orientação liberal na economia e, em geral, conservadora nos costumes. Sua plataforma se baseia na defesa do livre mercado, da redução do tamanho do estado e do combate à corrupção, posicionando-se como oposição ao governo federal.

Com o registro do partido Missão, o MBL consolida sua transição de um movimento de rua para uma força que busca disputar eleições de forma independente. O grupo investe na formação de novas lideranças e, após eleger 13 vereadores nas eleições municipais de 2024, agora foca em construir uma bancada própria no Congresso em 2026.

Quem são as principais lideranças do MBL?

Embora tenha uma estrutura descentralizada, o movimento possui figuras centrais que definem seus rumos e são seus principais porta-vozes. Conheça os nomes mais influentes do grupo:

Renan Santos : cofundador e coordenador nacional, é considerado o principal estrategista do MBL. Ele comanda as ações políticas e a comunicação do grupo.

Kim Kataguiri: deputado federal por São Paulo, filiado ao partido Missão desde março de 2026 (antes era do União Brasil), é a face mais conhecida do movimento no Congresso Nacional, onde atua na defesa de pautas econômicas liberais.

Arthur do Val: conhecido como "Mamãe Falei", o ex-deputado estadual teve seu mandato cassado em 2022, mas permanece como um importante comunicador ligado ao movimento.

Guto Zacarias: deputado estadual por São Paulo, também migrou do União Brasil para o Missão em março de 2026 e é pré-candidato a deputado federal nas eleições de 2026, representando a nova geração de lideranças do MBL eleitas para o legislativo.

Quais são as bandeiras atuais do movimento?

Em 2026, a atuação do MBL se concentra em eixos bem definidos, com foco especial na consolidação de seu projeto partidário. Suas principais bandeiras são:

Consolidação do partido Missão: O principal foco é a estruturação da nova legenda e o lançamento de candidatos à Câmara dos Deputados e outros cargos, buscando formar uma base parlamentar alinhada diretamente ao movimento.

Oposição ao governo Lula: O movimento mantém sua postura crítica às políticas do governo federal, principalmente nas áreas econômica e de relações exteriores, utilizando o parlamento e as redes sociais como plataformas.

Liberalismo econômico: A defesa de privatizações, da reforma administrativa e da simplificação de impostos continua sendo o pilar central da agenda do MBL, agora com a meta de ser defendida por uma bancada própria do partido Missão. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.