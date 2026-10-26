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BASTIDORES DA APURAÇÃO

Reação de Flávio Bolsonaro à virada de Lula é filmada por empresário e viraliza

Vídeo mostra bastidores da apuração com aliados do PL; gravação foi compartilhada por Paul Malicki, da FlyFlapper, durante o segundo turno

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AC
Ana Clara Moyen*
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Ana Clara Moyen*
Repórter
Jornalista multimídia em formação pela UFMG
26/10/2026 19:04 - atualizado em 26/10/2026 19:13

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Reação de Flávio Bolsonaro à virada de Lula é filmada por empresário e viraliza
Flávio Bolsonaro e aliados reagem à apuração dos votos, momento capturado em vídeo que viralizou nas redes sociais crédito: Reprodução/Instagram @paul_goes_global

Com a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesse domingo (25/10), um vídeo da reação de seu adversário, Flávio Bolsonaro (PL), à virada do petista nas urnas circulou a internet. A gravação foi compartilhada por Paul Malicki, CEO da empresa de jatos particulares Fly Flapper, em seus stories no Instagram.

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Em suas redes, o empresário documentou o dia do segundo turno ao lado de Flávio e seus aliados. Malicki também e capturou as reações do grupo à apuração dos votos.

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O vídeo mostra Flávio sentado no centro de uma sala, rodeado de apoiadores desanimados. Em uma gravação anterior, o deputado federal Nikolas Ferreira observa um computador com semblante preocupado.

A cena gerou comoção nas redes por ter sido precedida por diversas filmagens que mostravam a comemoração do grupo durante a primeira ‘virada’ do candidato do PL. O contraste foi ironizado por internautas, que compararam a energia da sala a de “um enterro”.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck

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