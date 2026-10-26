Reação de Flávio Bolsonaro à virada de Lula é filmada por empresário e viraliza

Com a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesse domingo (25/10), um vídeo da reação de seu adversário, Flávio Bolsonaro (PL), à virada do petista nas urnas circulou a internet. A gravação foi compartilhada por Paul Malicki, CEO da empresa de jatos particulares Fly Flapper, em seus stories no Instagram.

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Em suas redes, o empresário documentou o dia do segundo turno ao lado de Flávio e seus aliados. Malicki também e capturou as reações do grupo à apuração dos votos.

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@jairmearrependi pfvr veja esse gringo que gravou tudo sem um pingo de tato social kkkkkkkk https://t.co/5Ue5xZ25t1 — soldada de luly (@Claudia23056559) October 26, 2026

O vídeo mostra Flávio sentado no centro de uma sala, rodeado de apoiadores desanimados. Em uma gravação anterior, o deputado federal Nikolas Ferreira observa um computador com semblante preocupado.

A cena gerou comoção nas redes por ter sido precedida por diversas filmagens que mostravam a comemoração do grupo durante a primeira ‘virada’ do candidato do PL. O contraste foi ironizado por internautas, que compararam a energia da sala a de “um enterro”.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck