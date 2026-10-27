Janones é convidado para atuar na campanha de Pedro Sánchez na Espanha
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O deputado federal André Janones (Rede Sustentabilidade) teria sido convidado para auxiliar Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha. O premiê concorre pelo Partido Socialista Operário nas eleições marcadas para o dia 29 de novembro.
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O bastidor dessa articulação foi divulgado pela coluna de Matheus Leitão, do "Metrópoles". A publicação afirmou que teve acesso ao relato da negociação que levaria o parlamentar brasileiro ao país.
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Segundo a coluna, o contato entre as duas partes ocorreu de maneira intermediada. Até o momento, não existe confirmação de que Janones tenha aceitado formalmente o convite para atuar na campanha.