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Janones é convidado para atuar na campanha de Pedro Sánchez na Espanha

Destaque nas redes pelo sucesso com Lula, o deputado mineiro pode levar sua mobilização digital para a Europa

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Repórter
27/10/2026 09:33 - atualizado em 27/10/2026 09:33

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André Janones convoca Exército do Lula para última missão nas urnas
André Janones em transmissão ao vivo convocando o 'Exército do Lula' para a reta final das eleições, destacando a importância do voto no número 13. crédito: Redes sociais

O deputado federal André Janones (Rede Sustentabilidade) teria sido convidado para auxiliar Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha. O premiê concorre pelo Partido Socialista Operário nas eleições marcadas para o dia 29 de novembro.

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O bastidor dessa articulação foi divulgado pela coluna de Matheus Leitão, do "Metrópoles". A publicação afirmou que teve acesso ao relato da negociação que levaria o parlamentar brasileiro ao país.

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Segundo a coluna, o contato entre as duas partes ocorreu de maneira intermediada. Até o momento, não existe confirmação de que Janones tenha aceitado formalmente o convite para atuar na campanha.

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