Mulher é presa suspeita de extorquir homem em encontro na Pampulha

Uma mulher de 22 anos foi presa em flagrante pela Polícia Civil (PCMG), na segunda-feira (26/10), suspeita de extorquir um homem de 42 anos, em Belo Horizonte. A prisão ocorreu durante um encontro entre os dois em uma lanchonete no bairro Jardim Atlântico, na região da Pampulha, onde a suspeita teria exigido mais R$ 30 mil da vítima. Segundo a polícia, o homem relatou que já estava sendo cobrado a entregar R$ 11 mil em dinheiro.



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A equipe da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova foi acionada após receber informações sobre o caso e passou a monitorar o encontro marcado para o dia 26 de outubro. No local, os policiais acompanharam a abordagem entre os envolvidos e aguardaram a confirmação da cobrança.

Quando a mulher reiterou presencialmente a exigência do dinheiro, os investigadores realizaram a abordagem e efetuaram a prisão em flagrante.

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Durante a ação, os policiais também apreenderam celulares, que poderão contribuir para o esclarecimento dos fatos. A investigação continua para apurar as circunstâncias da suposta extorsão.