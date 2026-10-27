Antes da casa, a comunidade: o que o proprietário recebe desde a compra do lote

Entre a assinatura do contrato e o primeiro fim de semana na casa pronta, quem compra um lote num condomínio de lazer costuma atravessar um intervalo de espera. Nesse período, o imóvel existe no papel e o contato com o empreendimento tende a se limitar a cronogramas e comunicados de obra.

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Alguns projetos de alto padrão passaram a ocupar esse intervalo de outra forma. É o caso da Fazenda do Lago , desenvolvida pelo Grupo CPR em Abadiânia (GO), às margens do Lago Corumbá IV, a 109 quilômetros de Brasília pelo asfalto da BR-060. Ali, a vida de proprietário começa no momento da compra, e não no dia da mudança.

Eventos e atendimento desde a aquisição

Segundo o grupo, quem adquire um lote passa a integrar uma comunidade com agenda própria, com encontros no empreendimento e fora dele, e conta com um serviço de concierge dedicado aos clientes.

“O cliente passa a fazer parte de uma comunidade logo na aquisição, com eventos no local, nas capitais dos estados e até em São Paulo, e desfruta de benefícios da sua concierge de atendimento. O Brasil não tem nada parecido: o cliente é o centro de tudo, depois falamos de metro quadrado”, diz Marlon Ceni, CEO do Grupo CPR.

Para quem ainda vai construir, a proposta tem um efeito prático. Quando a casa ficar pronta, a família não chega a um lugar de desconhecidos: os vizinhos já se encontraram, já conversaram e já dividiram uma mesa. O convívio que costuma decidir se uma segunda residência será usada com frequência começa a se formar antes da primeira pedra.

Uma comunidade formada desde a entrada

Essa lógica aparece ainda antes da compra. Na Fazenda do Lago, entra-se por aprovação: o interessado passa por uma curadoria antes de se tornar proprietário, e o critério é a afinidade entre as famílias que vão dividir o endereço, à maneira dos clubes privados em que os sócios se reconhecem.

“A curadoria não é sobre quem fica de fora. É sobre a qualidade do convívio de quem está dentro. O que vendemos, no fim, é a vizinhança”, afirma Ceni.

O que espera a família na chegada

O empreendimento ocupa 2,8 milhões de metros quadrados de cerrado e se apresenta como um wellness club residence, um endereço organizado em torno de clubes. O masterplan prevê marina, piscina de ondas, campo de golfe, haras, clube de tênis, centro de bem-estar com spa e um hotel dentro do clube. Para as famílias, estão previstos kids village, ambulatório dentro do perímetro e, no centro de bem-estar, academia, piscinas aquecidas, trilhas e espaços de meditação e yoga.

A base física segue uma ordem declarada pela empresa: terraplenagem, vias e drenagem na frente; depois as redes subterrâneas de energia e água; e, em sincronia com essa infraestrutura, as estruturas de lazer. A primeira fase, com 472 lotes em 32 quadras, está registrada em cartório.

Para o executivo, o que define o projeto é a soma de comunidade e experiência. “Na Fazenda do Lago, a gente não vende lote. Vende pertencimento e experiência, e esse é o nosso diferencial”, resume.

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Para quem avalia um condomínio de lazer, o que acontece entre a compra e a mudança passou a fazer parte da escolha. Eventos, atendimento dedicado e uma vizinhança que se conhece antes das casas transformam o tempo de espera na primeira etapa da vida de proprietário.