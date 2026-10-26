ONG oferece curso de inglês e bolsas de intercâmbio para jovens baixa renda

Jovens de 18 a 29 anos, com renda familiar per capita de até dois salários mínimos, poderão se inscrever, a partir de 9 de novembro, em uma nova seleção da Soul Bilíngue, organização sem fins lucrativos que oferece formação gratuita em inglês e a possibilidade de conquistar uma bolsa de intercâmbio. O programa tem duração de seis meses, funciona on-line e combina aulas do idioma, mentorias individuais e atividades que ampliam o conhecimento sobre oportunidades acadêmicas e profissionais no exterior. Ao final da jornada, os participantes com melhor desempenho podem ser contemplados com uma viagem de um mês para estudar em outro país.

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Criada em 2018 pela jornalista paulista Ariane Noronha, a iniciativa surgiu com o objetivo de ampliar o acesso de jovens de baixa renda ao aprendizado do inglês e às experiências internacionais. A organização já impactou cerca de 4 mil estudantes e concedeu 180 bolsas de intercâmbio, segundo informações divulgadas pelo projeto.

Em Belo Horizonte, a estudante Samira Ferreira, de 23 anos, está entre as participantes contempladas com a oportunidade de estudar fora do Brasil. Aluna de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na UNA, ela ainda aguarda a definição do destino e prevê embarcar em 2027. Antes mesmo da viagem, Samira afirma que a formação oferecida pela ONG já contribuiu para ampliar suas perspectivas e conhecer caminhos que não imaginava serem possíveis.

"Eu sempre fui uma pessoa que quis sair do Brasil. Sempre procurei oportunidades gratuitas ou para pessoas de baixa renda para realizar esse sonho", conta.

Ela conheceu a Soul Bilíngue por meio de um vídeo no TikTok, enquanto pesquisava programas de intercâmbio acessíveis. A identificação com a proposta da organização a motivou a participar da seleção.

As inscrições para a próxima turma poderão ser realizadas pelo site oficial da Soul Bilíngue, por meio do formulário disponibilizado pela organização. A pré-inscrição permite que os interessados recebam por e-mail as orientações sobre o processo seletivo e as etapas do programa.

Formação gratuita e possibilidade de intercâmbio

A jornada de aprendizagem da Soul Bilíngue dura seis meses e é realizada integralmente on-line. As aulas de inglês são organizadas de acordo com o nível de conhecimento de cada estudante, identificado por meio de uma avaliação inicial. O programa utiliza materiais didáticos da Cambridge e oferece acompanhamento de professores, além de mentorias individuais para a prática da conversação e discussões sobre carreira e desenvolvimento pessoal.

As atividades também incluem palestras, que apresentam aos participantes possibilidades de formação, trabalho e experiências internacionais. A proposta é mostrar que o acesso a oportunidades fora do país não depende exclusivamente de condições financeiras favoráveis ou de trajetórias acadêmicas privilegiadas.

"Uma das coisas de que mais gostei é essa ideia de que o mundo é maior que o seu bairro. Mesmo que o jovem não consiga a bolsa de intercâmbio, ele termina o programa com uma visão de mundo maior", afirma Samira.

O funcionamento da iniciativa inclui elementos de gamificação. Ao longo do semestre, os participantes acumulam pontos por meio de atividades, provas, participação nas palestras e outras tarefas previstas na formação. No encerramento, um ranking define os estudantes que recebem as bolsas. A quantidade de contemplados varia conforme o número de participantes, e costuma ficar entre oito e dez jovens por turma.

Para Samira, além da oportunidade de viajar, a possibilidade de praticar o idioma foi um dos principais diferenciais da experiência. Ela destaca as mentorias gratuitas, que permitem exercitar a conversação, e o material didático adaptado ao nível de cada aluno.

"Os materiais são muito didáticos, e o cronograma é específico para o seu nível. A Soul oferece as ferramentas de que você precisa", diz.

As aulas regulares ocorrem aos sábados, das 9h às12h30. As mentorias são agendadas individualmente, de acordo com a disponibilidade do estudante e do mentor.

Destinos dependem das parcerias

Os estudantes contemplados podem ser encaminhados para diferentes países, conforme as parcerias mantidas pela organização com instituições de ensino. Entre os destinos estão Irlanda, Malta, Inglaterra, África do Sul, Canadá e Barbados. A lista de possibilidades pode variar de acordo com a disponibilidade das escolas parceiras.

Após conquistar a bolsa, o participante informa suas preferências de destino e os motivos da escolha. A indicação, no entanto, não garante que a viagem será para o país desejado, já que a definição depende dos acordos disponíveis para cada período.

Samira tem interesse em conhecer a Inglaterra, mas ainda aguarda a confirmação da escola responsável pelo intercâmbio. A previsão é que a viagem ocorra em maio de 2027.

A bolsa cobre despesas como curso, hospedagem, seguro-saúde e materiais escolares, conforme as condições informadas pela participante. Gastos com alimentação também precisam ser considerados no planejamento financeiro do estudante.

Nesta edição, a organização testa um projeto-piloto para custear as passagens aéreas. A iniciativa depende da captação de recursos e de parcerias, e ainda está em fase de avaliação. A expectativa é verificar a possibilidade de manter o benefício nas próximas turmas.

Para ajudar a cobrir despesas da viagem, Samira também criou uma vaquinha on-line. A arrecadação pode ser acessada pelo endereço https://www.abacashi.com/vaquinha/apoie-meu-intercambio.

De uma experiência pessoal a uma iniciativa nacional

A história da Soul Bilíngue começou antes da criação formal da organização. Em 2014, Ariane Noronha realizou o sonho de morar nos EUA por 18 meses. A experiência despertou o interesse em ampliar o acesso de outros jovens, especialmente aqueles de baixa renda, ao aprendizado do inglês e à vivência internacional.

Quatro anos depois, em 2018, a organização foi formalizada e realizou um projeto-piloto com 11 participantes da Zona Leste de São Paulo. Em 2019, os primeiros dez jovens embaixadores embarcaram para intercâmbios em países como Austrália, Canadá, Inglaterra, África do Sul, Nova Zelândia e Malta.

A pandemia de Covid-19, em 2020, levou à adaptação do programa para o formato on-line. A mudança também permitiu ampliar o atendimento para jovens de diferentes regiões. Naquele ano, a organização arrecadou R$ 34 mil por meio de um edital da plataforma Benfeitoria, valor destinado ao desenvolvimento de uma plataforma digital para os alunos.

A expansão continuou nos anos seguintes. Em 2022, a Soul Bilíngue passou a atender jovens do Nordeste e foi reconhecida entre as dez melhores organizações de pequeno porte do país pelo Prêmio Melhores ONGs. Em 2023, chegou a todos os estados da Região Norte por meio do projeto Soul no Norte, contemplado em um edital da Embaixada dos EUA em Brasília. No mesmo ano, recebeu reconhecimento como melhor ONG de pequeno porte do Brasil e voltou a integrar a lista das 100 Melhores ONGs.

Em 2025, a organização ampliou o atendimento para todo o país e conquistou novos espaços de divulgação. Entre os marcos daquele ano estão a participação no programa Domingão com Huck, da TV Globo, e a presença de Ariane como palestrante TEDx.

Divulgação entre jovens de Minas

Apesar da abrangência nacional do programa, Samira avalia que a oportunidade ainda é pouco conhecida entre os jovens mineiros. Segundo dados que ela levantou, no segundo semestre de 2025, 40 dos 459 participantes eram de Minas Gerais, ou 8,7% daquela turma.

Depois de concluir a formação e conquistar a bolsa, a estudante passou a divulgar a iniciativa. Ela apresentou o programa na PUC Minas e planeja, com outra participante, organizar um encontro na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, em 21 de novembro, para compartilhar informações sobre a ONG e atrair novos interessados.

A mobilização, segundo Samira, é uma forma de fazer com que mais pessoas conheçam oportunidades que muitas vezes parecem distantes da própria realidade.

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"Eu estou divulgando porque percebi que essa oportunidade não chegou a muitos mineiros. É uma oportunidade muito boa", afirma.