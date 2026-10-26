Reputation Talks debate métricas de reputação na prática

O Reputation Talks 2026, encontro online e gratuito promovido pela Knewin, reúne profissionais de comunicação e marketing no dia 28 de outubro de 2026, às 14h (horário de Brasília), para discutir métricas de reputação na prática. O painel, com cerca de 60 minutos, tem como convidada Luana Batista, executiva com 20 anos de experiência em Marketing e Comunicação, e mediação de Vanessa Ribeiro, coordenadora de marketing da Knewin. As inscrições estão abertas em https://www.knewin.com/reputation-talks-2026/ e os participantes recebem certificado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ao longo da carreira, Luana Batista liderou estratégias de marca, reputação e Relações Públicas (RP) e estruturou indicadores para orientar a comunicação e apoiar decisões de negócio. No painel, a executiva vai mostrar como uma área de comunicação organiza suas análises e usa os resultados para decidir.

Da definição de indicadores à mesa dos executivos

A conversa parte das perguntas que a comunicação precisa responder antes de definir seus indicadores. Em seguida, o painel aborda como avaliar a contribuição de RP para os resultados do negócio, inclusive quando o impacto é indireto ou de longo prazo, e quais indicadores merecem chegar à mesa dos executivos para orientar decisões sobre prioridades e investimento. O último eixo trata do que precisa estar estruturado para que a tecnologia e a inteligência artificial (IA) ajudem a medir melhor.

Para Luana Batista, medir a reputação é o que permite à comunicação participar das decisões da empresa. “Quando a comunicação define o que precisa medir e conecta seus indicadores aos objetivos do negócio, ela deixa de apresentar apenas volume de ações e passa a mostrar o que contribuiu para os resultados”, diz a executiva.

“A pesquisa da Knewin mostrou que quase metade das empresas não avalia formalmente o retorno da reputação ou considera esse retorno incerto. O Reputation Talks nasce dessa lacuna: queremos discutir, com quem já estruturou indicadores na prática, como sair da percepção e chegar a números que sustentem decisões”, afirma Vanessa Ribeiro, coordenadora de marketing da Knewin e mediadora do painel.

Mensuração ainda é desafio nas empresas

Dados do estudo O Panorama da Gestão de Reputação Empresarial no Brasil | Edição 2026, também produzido pela Knewin, ajudam a dimensionar o tema. Entre as 98 marcas e empresas ouvidas, 49% não avaliam formalmente o retorno sobre o investimento (ROI) em reputação ou consideram esse retorno incerto, e 39,8% o veem como positivo, embora difícil de quantificar. A dificuldade de mensurar o ROI é o terceiro obstáculo mais citado à gestão de reputação (24,5%), e apenas 9,2% das empresas têm indicadores de reputação em todas as áreas. A pesquisa ouviu 166 profissionais, entre outubro e dezembro de 2025, por formulário online, e está disponível em https://www.knewin.com/pesquisa-gestao-reputacao-empresarial-brasil-2a-edicao/.

Demonstração ao vivo e certificado

No encerramento, Natália Magalhães, executiva de negócios da Knewin, faz uma demonstração ao vivo do Knewin AI, com um diagnóstico do setor de comunicação e marketing. Todos os participantes recebem certificado. A edição anterior do Reputation Talks teve 1.096 inscritos.

Serviço

Evento: Reputation Talks 2026 – painel Métricas de reputação na prática

Data e horário: 28 de outubro de 2026, às 14h (horário de Brasília)

Formato: online, com cerca de 60 minutos

Participação: gratuita, com certificado

Inscrições: https://www.knewin.com/reputation-talks-2026/

Sobre a Knewin

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Fundada em 2011, a Knewin é um ecossistema de gestão de reputação com mais de 2 mil clientes no Brasil. A empresa combina inteligência de dados, tecnologia e comunicação para ajudar organizações a monitorar cenários, compreender percepções, identificar riscos e oportunidades e construir conexões com seus stakeholders. Mais informações em https://www.knewin.com/.