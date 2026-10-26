Dubai Culture abre inscrições para o ISEA2026 Dubai

A Autoridade de Cultura e Artes de Dubai (Dubai Culture and Arts Authority) abriu as inscrições para o 31º Simpósio Internacional de Arte Eletrônica/Emergente (ISEA2026 Dubai), que acontecerá de 6 a 15 de novembro de 2026, sob o tema ‘ELYAH: Constelando Lugar, Dados e Identidade‘. O simpósio será a maior edição realizada até o momento, reunindo artistas, pesquisadores e inovadores de todo o mundo para explorar a interseção entre arte, ciência e tecnologia, além de promover a troca de perspectivas sobre o futuro da prática criativa contemporânea.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261026952893/pt/

Dubai Culture Opens Registration for ISEA2026 Dubai (Graphic: AETOSWire)

O evento apoia os esforços da Dubai Culture para promover o ecossistema de artes digitais, cumprir os objetivos de seu Roteiro de Artes Digitais e capacitar talentos locais. A iniciativa também reforça a posição de Dubai como uma referência cultural global, líder em inovação e impulsionadora da economia criativa, mantendo-se, ao mesmo tempo, profundamente enraizada na herança dos Emirados.

O simpósio combina um programa artístico presencial, distribuído por toda Dubai, com um programa acadêmico online, acessível de qualquer lugar do mundo. O programa acadêmico online incluirá painéis e workshops em trilhas especiais, de 6 a 9 de novembro, seguidos pelas sessões principais da conferência acadêmica, de 10 a 14 de novembro de 2026.

As inscrições para o programa artístico em Dubai são gratuitas, enquanto o acesso ao programa acadêmico online requer a compra de um ingresso. Todos os participantes devem se inscrever e receberão um código QR pessoal para uso exclusivo nos locais que integram o programa artístico. Os detalhes de acesso ao programa acadêmico online serão enviados para o endereço de e-mail utilizado no ato da inscrição. Estudantes têm direito a um desconto de 50% ao se inscreverem utilizando um e-mail universitário válido. Para realizar a inscrição, acesse isea2026.eventshub.ai.

O programa contará com mais de 100 obras de arte e 145 artigos acadêmicos, mais de 50 conversas com artistas e painéis de discussão, além de mais de 10 oficinas, mais de 45 atividades incluindo oficinas, painéis e apresentações em trilhas temáticas especiais, sete oficinas do "Eco Lab" e mais de 20 apresentações institucionais integradas ao Programa Acadêmico Online. Exposições, performances ao vivo e audiovisuais, instalações, experiências interativas e imersivas, bem como sessões abertas, ocorrerão por todo o Dubai, convidando o público a interagir com obras que exploram a relação entre pessoas, lugar e tecnologia.

O ISEA é uma das principais plataformas do mundo voltadas à exploração da relação entre arte, ciência e tecnologia. Sua 31ª edição abordará quatro temas centrais: Mapeando Constelações, Diálogos Celestiais, Futuros Eco-Tecnológicos e Mundos Conectados pelas Estrelas.

Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Antoine Boghos

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