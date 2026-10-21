Acessibilidade no videogame amplia as formas de jogar e interagir

A ideia de que os videogames são destinados apenas para jogadores experientes ignora as diferentes maneiras de aproveitar esse entretenimento. Algumas partidas exigem a leitura de textos pequenos, a identificação de cores, reações a movimentos rápidos, precisão nos comandos ou o uso de determinados recursos de comunicação. A acessibilidade ajuda a reduzir essas barreiras, oferecendo alternativas para pessoas com diferentes capacidades físicas, sensoriais e formas de processar informações. Afinal, não existe uma única maneira de jogar.



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E essa questão envolve uma parcela significativa da população. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), 1,3 bilhão de pessoas, o equivalente a 16% da população mundial, viviam com alguma deficiência significativa em 2021. Para quem joga no Xbox, o Game Pass Core é uma das opções de acesso a conteúdos da plataforma. No entanto, a experiência também depende dos recursos disponíveis em cada título e no sistema utilizado. Mais do que adquirir um jogo, é importante contar com ferramentas que permitam aproveitá-lo.



Mais opções para jogar do seu jeito



A acessibilidade não se resume a uma ferramenta universal. No Xbox há recursos como remapeamento de botões, Assistência do Controle, suporte a teclado e mouse, leitor de tela, ampliação de imagem, legendas, filtros de cores e conversão de fala em texto ou de texto em fala. Essas funções permitem ajustar os comandos, facilitar a leitura de informações, acompanhar conteúdos sonoros ou se comunicar durante as partidas, sem necessariamente eliminar os desafios propostos pelo jogo. Também é possível combinar as configurações do sistema com as opções oferecidas por cada título.



Os próprios controles podem ser adaptados às necessidades dos jogadores, em vez de exigir que todos utilizem o mesmo modelo. O Xbox Adaptive Controller, por exemplo, foi desenvolvido principalmente para pessoas com mobilidade reduzida e permite conectar botões, acionadores, suportes e joysticks externos. O remapeamento de botões e os perfis de controle também possibilitam criar configurações personalizadas, de acordo com os movimentos e as preferências de cada pessoa.



Essa variedade de recursos mostra como a acessibilidade pode atender tanto a pessoas com deficiências permanentes quanto àquelas com limitações temporárias, preferências sensoriais ou necessidades específicas de processamento de informações. As soluções variam conforme a barreira que se pretende reduzir. Diminuir os movimentos na tela, por exemplo, atende a uma necessidade diferente daquela contemplada pela personificação dos comandos. As legendas, por sua vez, podem facilitar a compreensão dos diálogos e a comunicação. Considerar essas diferenças durante o desenvolvimento dos jogos permite ampliar a participação sem pressupor que uma única solução seja adequada para todos.



Como identificar jogos com opções de acessibilidade



Os jogos digitais podem ser adquiridos nas lojas oficiais das plataformas ou em marketplaces especializados. A Eneba, por exemplo, oferece chaves de jogos e cartões-presente por meio de vendedores verificados. As páginas dos produtos podem apresentar informações sobre a plataforma e região, ajudando os compradores a avaliar a compatibilidade antes de concluir a compra.



As próprias lojas digitais também oferecem informações que auxiliam na identificação dos recursos disponíveis. No PS5, as Tags de Acessibilidade do PlayStation reúnem mais de 50 identificações, distribuídas entre categorias como recursos visuais, áudio, legendas, controles, jogabilidade e comunicação online. Com esses dados fica mais fácil comparar as funcionalidades de diferentes títulos antes de escolher um jogo. Isso não significa, porém, que todas as opções estejam disponíveis em qualquer plataforma, região ou idioma. Por isso, vale verificar também as configurações do sistema e as informações específicas de cada jogo.



O PS5 também conta com recursos de acessibilidade nas configurações do sistema, incluindo leitor de tela, legendas, correção de cores, ajuste do tamanho do texto, redução de movimentos, áudio mono, transcrição de chat e personalização dos botões do controle. Segundo a PlayStation, o português está entre os idiomas disponíveis para o leitor de tela, um detalhe relevante para os jogadores brasileiros. Alguns jogos oferecem funcionalidades adicionais. Apex Legends, por exemplo, conta com legendas ajustáveis, modos para pessoas com daltonismo e recursos de conversão de voz em texto e de texto em voz no chat. A disponibilidade dessas ferramentas permite adaptar determinados aspectos da experiência às necessidades de cada jogador.



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As opções de acessibilidade também podem mudar a maneira como o jogador interage com os desafios. Em The Last of Us Part I, por exemplo, as opções incluem assistência à navegação, mira automática, comandos que permitem manter um botão pressionado em vez de apertá-lo repetidamente, possibilidade de pular quebra-cabeças e ajustes de assistência em combate. Embora essas funcionalidades variem conforme jogos e plataformas, os exemplos mostram como diferentes configurações podem tornar a experiência mais flexível. Para quem pretende adquirir novos títulos, marketplaces digitais como a Ene1ba também oferecem promoções em produtos digitais. Antes da compra, é importante conferir as informações sobre compatibilidade, plataforma e região, além de consultar quais recursos de acessibilidade estão disponíveis no jogo escolhido.

