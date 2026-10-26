Brasil é segundo em intenção de contratação no mundo

Para o quarto trimestre de 2026, 62% das empresas brasileiras pretendem contratar mais profissionais. É o que revela a Pesquisa de Expectativa de Emprego, estudo desenvolvido trimestralmente pelo ManpowerGroup sobre as perspectivas de contratação dos empregadores em diversos mercados.

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Atualmente, o Brasil ocupa o 2º lugar no ranking global de Expectativa Líquida de Emprego — calculada subtraindo-se o percentual de empregadores que planejam reduzir suas equipes daquele dos que pretendem contratar. Para o período de outubro a dezembro de 2026, essa taxa é de 53% no país, atrás apenas da Índia (54%).

“O Brasil registra uma alta de 18 pontos percentuais na Expectativa Líquida de Emprego em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados mostram intenção de contratação em diferentes setores, da indústria à tecnologia e aos serviços financeiros”, comenta Nilson Pereira, Country Manager do ManpowerGroup Brasil.

Uma das tendências apontadas pela pesquisa no país é o avanço da contratação de talentos em início de carreira. Segundo o levantamento, 65% dos empregadores brasileiros afirmam que estão ampliando a contratação desse perfil em relação a 2025, acima da média global de 45%. Os percentuais chegam a 69% em Manufatura e a 67% tanto em Finanças & Seguros quanto em Informação — setor que reúne o ecossistema de tecnologia, comunicação e mídia.

Paralelamente, o tempo médio de contratação apresenta resultados distintos entre os empregadores. No Brasil, 37% percebem processos mais rápidos que no ano passado, enquanto 33% relatam contratações mais lentas e 30% dizem que o ritmo segue igual. Os principais fatores que aceleram o processo são a maior colaboração entre RH e gestores e a agilidade nas aprovações internas, ao passo que a falta de candidatos qualificados no mercado local e o descompasso entre expectativas e requisitos das vagas aparecem entre os principais obstáculos.

“Os dados mostram que parte das empresas brasileiras está ampliando a contratação de talentos em início de carreira. Esse movimento permite formar profissionais internamente e desenvolver competências conforme as necessidades e o contexto de cada organização”, afirma Pereira.

Ao observar a intenção de contratação por setores econômicos no Brasil, Finanças & Seguros aparece à frente, com 63%. Na sequência, vêm Construção & Imobiliário, com 61%, e Informação, com 59%.

A análise por regiões mostra que o Estado de São Paulo se destaca entre os territórios mapeados, com 65% de expectativa de contratação. Na sequência, aparecem a cidade de São Paulo (62%), o Rio de Janeiro (58%), o Paraná (49%) e Minas Gerais (37%).

No cenário global, a Expectativa Líquida de Emprego média é de 29%, com 43% dos empregadores indicando intenção de contratar. Os setores de Construção & Imobiliário e Finanças & Seguros apresentam os maiores índices, ambos com 36%, seguidos por Informação, com 35%, e Comércio & Logística, com 31%.

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Os resultados da Pesquisa de Expectativa de Emprego do ManpowerGroup para o quarto trimestre de 2026, incluindo dados regionais, nacionais e internacionais, estão disponíveis no material completo. A próxima edição será divulgada em dezembro e apresentará as expectativas de contratação para o primeiro trimestre de 2027.