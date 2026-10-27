Cartórios ampliam acesso a registros de imóveis pela internet

Descobrir se uma pessoa ou empresa aparece em registros de imóveis em Minas Gerais e nos demais estados brasileiros agora pode ser feito em uma única consulta pela internet. A Pesquisa Nacional de Bens, lançada neste mês, permite buscar informações vinculadas a CPFs e CNPJs nos cartórios de Registro de Imóveis dos 26 estados e do Distrito Federal. O serviço está disponível 24 horas por dia, inclusive aos fins de semana e feriados, por meio da plataforma RI Digital.

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A novidade amplia o alcance de uma ferramenta que, desde 2021, permitia realizar pesquisas patrimoniais em apenas dez unidades da Federação. Nesse período, o serviço anterior registrou mais de 4,3 milhões de consultas, sendo 1,14 milhão em 2025 e mais de 800 mil nos primeiros oito meses de 2026.

Com a abrangência nacional, a expectativa é facilitar a localização de registros imobiliários sem que o interessado precise fazer buscas separadas em diferentes estados. O primeiro resultado costuma aparecer em menos de um minuto. Caso algum cartório esteja temporariamente indisponível, o sistema realiza novas tentativas automáticas a cada 20 minutos, por até três vezes, para tentar completar a pesquisa em até uma hora.

Para Flávio Augusto Silva de Oliveira Costa, presidente do Registro de Imóveis do Brasil – Seção Minas Gerais (RIB/MG), a ampliação representa um avanço no acesso digital aos serviços cartorários.

“A Pesquisa Nacional de Bens aproxima ainda mais o Registro de Imóveis da realidade digital do cidadão. A possibilidade de realizar uma busca de alcance nacional em poucos minutos traz eficiência para as relações patrimoniais e reforça a segurança das informações prestadas pelos cartórios”, afirma.

Quem pode consultar e como funciona?

A ferramenta pode ser utilizada por cidadãos, escritórios de advocacia, empresas do mercado imobiliário, companhias de recuperação de crédito e instituições que precisam realizar análises patrimoniais. Órgãos públicos, como tribunais, procuradorias, Ministério Público e forças policiais, também estão entre os possíveis usuários.

Na prática, a pesquisa identifica ocorrências de determinado CPF ou CNPJ nos registros imobiliários. Isso significa que o nome ou o número consultado pode aparecer em uma matrícula por diferentes motivos, e não necessariamente porque a pessoa seja a atual proprietária do imóvel.

O registro pode indicar, por exemplo, uma propriedade anterior, uma relação de locação, uma fiança ou outro direito associado ao bem. Para esclarecer qual é o vínculo, o interessado pode solicitar uma certidão digital ou recorrer à Pesquisa Qualificada, modalidade que permite aprofundar a busca.

Desde 2021, a Pesquisa Qualificada contabilizou 8,8 milhões de consultas. Quando somadas às pesquisas prévias, as duas modalidades ultrapassam 13 milhões de consultas realizadas no período.

Consulta nacional depende da digitalização dos cartórios

A ampliação da cobertura foi possível com o avanço da digitalização dos acervos imobiliários e da organização das informações mantidas pelos cartórios brasileiros.

Antes, unidades que não atendiam a todos os indicadores exigidos pelo sistema ficavam de fora das pesquisas. Agora, a plataforma pode utilizar os dados já estruturados por cada cartório, mesmo enquanto a digitalização de parte dos documentos históricos continua em andamento.

O processo também recebeu apoio do Projeto de Inclusão Digital do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR), que disponibilizou equipamentos e sistemas para cartórios de menor capacidade econômica, inclusive em regiões isoladas do país.

Na plataforma, o usuário pode escolher entre pesquisar em estados específicos ou realizar uma busca nacional. Antes do pagamento, o sistema informa quais unidades estão com os acervos indisponíveis naquele momento, o que permite identificar possíveis limitações da consulta.

A Pesquisa Nacional de Bens está disponível no RI Digital, plataforma eletrônica que reúne serviços dos cartórios de Registro de Imóveis do Brasil.

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*Estagiária sob supervisão