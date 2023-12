A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMMG) informou, nesta quinta-feira (14/12), que investiga um suposto esquema de venda ilegal de carros no cartório de notas da cidade de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. Funcionários estariam praticando falsidade ideológica, segundo apontou os levantamentos.





Apurações iniciais apontam que assinaturas de vendedores de veículos tiveram as firmas reconhecidas nos recibos, mas elas não não coincidiam com as assinaturas nos cartões existentes no tabelionato.





Isso teria facilitado a transferência dos veículos no Departamento de Trânsito (Detran-MG), prejudicando os proprietários. Firmas foram reconhecidas, inclusive, de uma pessoa que já morreu, cujo veículo estava em processo de inventário. Um dos carros já foi recuperado pela polícia.





As investigações continuam para apurar o envolvimento de outras pessoas, como funcionários dos cartórios e despachantes de veículos.





A Polícia Civil acredita que a dinâmica dos criminosos consistia em chegar ao cartório, com a colaboração de funcionários, reconhecer a firma local do vendedor, mesmo na ausência do real proprietário.





Em seguida, os documentos eram repassados a despachantes, que iniciavam o processo de transferência no Detran.





O inquérito deve ser concluído nos próximos dias, quando serão apontados os indiciados.