Troca de nome no Brasil ficou mais simples: entenda como funciona a lei que permite alteração diretamente em cartório

A possibilidade de trocar o nome civil no Brasil passou por mudanças relevantes nos últimos anos. A legislação atual permite que se façam determinadas alterações diretamente em cartório, sem necessidade de processo judicial, o que reduziu tempo, custos e burocracia. Ao mesmo tempo, a lei e as normas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mantêm algumas exigências para garantir segurança jurídica, prevenir fraudes e proteger terceiros.

Desde a entrada em vigor da Lei 14.382/2022 e das atualizações em provimentos do CNJ, como o Provimento n.º 149/2023 (que consolidou normas da Corregedoria Nacional de Justiça), ampliou-se o procedimento para modificação de nome e sobrenome. Essas regras definem em quais situações a pessoa pode resolver tudo diretamente no Registro Civil de Pessoas Naturais (RCPN). Ademais, em quais casos ainda é indispensável uma decisão de um juiz, geralmente com atuação do Ministério Público.

Desde a entrada em vigor da Lei 14.382/2022 e das atualizações em provimentos do CNJ, como o Provimento n.º 149/2023 (que consolidou normas da Corregedoria Nacional de Justiça), ampliou-se o procedimento para modificação de nome e sobrenome – depositphotos.com / JanPietruszka



O que a Lei 14.382/2022 mudou na troca de nome civil?

A Lei 14.382/2022 alterou dispositivos da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973) e expandiu as hipóteses de mudança de nome diretamente em cartório. Antes, a retificação extrajudicial era mais restrita e, em muitos casos, a pessoa precisava ingressar com ação judicial mesmo para ajustes simples, como exclusão de sobrenome de ex-cônjuge ou adequações em razão de uso consolidado ao longo da vida.

Com a nova legislação, passou a ser possível, por exemplo, que uma pessoa maior de 18 anos altere o prenome (primeiro nome ou conjunto de nomes) sem precisar justificar motivo específico, apenas mediante manifestação de vontade. Também reforçou-se a possibilidade de inclusão ou exclusão de sobrenomes familiares, a correção de erros evidentes e a atualização decorrente de casamento, divórcio ou reconhecimento de filiação. A lei ainda consolidou a possibilidade de adequação de nome e gênero de pessoas trans diretamente no cartório. Assim, em conformidades às diretrizes já fixadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo CNJ.

Troca de nome em cartório: em quais casos é possível?

A palavra-chave central para compreender o cenário atual é troca de nome civil em cartório, que hoje abrange uma lista maior de situações do que há alguns anos. O funcionamento geral segue orientações da Lei 6.015/1973 atualizada e dos provimentos do CNJ, que detalham os documentos e os limites para cada tipo de alteração.

De forma resumida, a mudança diretamente no Registro Civil costuma ser admitida, entre outras hipóteses, nos seguintes casos:

Alteração do prenome por pessoa maior de 18 anos, uma única vez, independentemente de motivação específica, desde que não haja fraude ou prejuízo a terceiros.

por pessoa maior de 18 anos, uma única vez, independentemente de motivação específica, desde que não haja fraude ou prejuízo a terceiros. Inclusão ou exclusão de sobrenomes familiares , como inserção de sobrenome de pai ou mãe reconhecido posteriormente, ou retirada de sobrenre redundante.

, como inserção de sobrenome de pai ou mãe reconhecido posteriormente, ou retirada de sobrenre redundante. Atualização de sobrenome em razão de casamento ou divórcio , para adoção ou retirada do sobrenome do cônjuge.

, para adoção ou retirada do sobrenome do cônjuge. Adequação de nome e gênero de pessoas trans , sem necessidade de laudo médico ou decisão judicial, seguindo as regras do CNJ.

, sem necessidade de laudo médico ou decisão judicial, seguindo as regras do CNJ. Correção de erros materiais evidentes, como grafia claramente equivocada, troca de letras ou inversão de nomes.

Em todos esses procedimentos, o cartório costuma exigir documentos básicos de identificação, certidões negativas (por exemplo, certidões de distribuição de processos cíveis e criminais) e, em alguns casos, declaração de inexistência de finalidade ilícita. As informações são lançadas em averbação no registro de nascimento e, quando houver, no de casamento, permitindo a rastreabilidade das alterações.

Quando a autorização judicial ainda é exigida para mudança de nome?

Apesar da ampliação da via administrativa, nem toda modificação de nome pode ser feita exclusivamente no cartório. A legislação e as normas do CNJ estabelecem que certas situações continuam sujeitas à análise judicial, especialmente quando envolvem interesse de menores, questionamentos sobre fraude ou impacto relevante para terceiros.

Entre os casos em que a autorização judicial ainda costuma ser necessária, destacam-se:

Troca de nome de menores de 18 anos, salvo hipóteses específicas previstas em lei (como erro evidente), já que o nome da criança ou adolescente é protegido com atenção especial. Pedidos de alteração por motivo excepcional, como exposição ao ridículo, perseguição grave, ameaça à integridade ou necessidade relacionada à proteção de testemunhas. Discussões sobre sobrenome em disputa familiar complexa, por exemplo, quando há divergência entre genitores ou questionamento de vínculo de filiação. Casos com indícios de fraude ou tentativa de ocultar antecedentes, nos quais o cartório pode recusar o pedido e encaminhar para apreciação do Judiciário. Pedidos que extrapolam as hipóteses expressamente previstas em lei ou nos provimentos do CNJ, exigindo análise mais ampla do juiz.

Nessas situações, o procedimento geralmente envolve ação judicial, com participação do Ministério Público, produção de provas quando necessário e decisão fundamentada. Em muitos estados, a Defensoria Pública presta assistência jurídica gratuita a quem não pode arcar com advogado particular, especialmente em casos ligados a direitos da personalidade.

Como o CNJ orienta os cartórios sobre a troca de nome civil?

O Conselho Nacional de Justiça exerce função central na padronização dos registros civis em todo o país. Por meio de provimentos e recomendações, o órgão define regras práticas que os cartórios devem observar, como documentos exigidos, prazos e formas de registro das averbações. O Provimento n.º 149/2023, por exemplo, reuniu e atualizou diversas normas da Corregedoria Nacional, incluindo orientações sobre retificação de registros e alteração de nome.

Entre os pontos definidos pelas normas do CNJ para a troca de nome civil em cartório, destacam-se:

exigência de identificação completa da pessoa, com apresentação de documentos oficiais recentes;

da pessoa, com apresentação de documentos oficiais recentes; necessidade de certidões negativas em âmbito cível, criminal e de protestos, dependendo do tipo de alteração pretendida;

em âmbito cível, criminal e de protestos, dependendo do tipo de alteração pretendida; registro da alteração por averbação no assento de nascimento e casamento , preservando o histórico de nomes utilizados;

, preservando o histórico de nomes utilizados; orientação para que o tabelião ou oficial recuse o pedido em caso de fortes indícios de fraude ou ocultação de ilícitos ;

; possibilidade de informação às bases de dados oficiais, como Receita Federal e Justiça Eleitoral, para atualização de cadastros.

As regras também reforçam a necessidade de atendimento respeitoso e sem discriminação, especialmente em pedidos de alteração de nome e gênero de pessoas trans, em conformidade com a decisão do STF no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.275 e com provimentos específicos sobre o tema. Assim, procura-se equilibrar o exercício do direito à identidade com a segurança dos registros públicos.

Em todos esses procedimentos, o cartório costuma exigir documentos básicos de identificação, certidões negativas (por exemplo, certidões de distribuição de processos cíveis e criminais) e, em alguns casos, declaração de inexistência de finalidade ilícita – depositphotos.com / elitravo

Quais cuidados a pessoa deve ter ao solicitar a troca de nome civil?

Embora a legislação tenha simplificado a troca de nome em várias situações, o processo exige atenção. Uma vez realizada a alteração, a pessoa precisa providenciar a atualização de todos os documentos e cadastros, como CPF, RG, título de eleitor, carteira de trabalho, cartões de saúde e registros educacionais. Em geral, os órgãos públicos aceitam a certidão atualizada como base para as mudanças.

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É recomendável que, antes de buscar o cartório ou ingressar com ação judicial, a pessoa se informe diretamente no Registro Civil ou consulte orientação jurídica, para compreender quais hipóteses se enquadram na via administrativa e quais ainda demandam decisão de juiz. Ferramentas oficiais, como páginas de tribunais de justiça estaduais, do CNJ e de defensorias públicas, costumam disponibilizar guias explicativos atualizados sobre os procedimentos. Dessa forma, a troca de nome civil tende a ocorrer com maior segurança e previsibilidade, respeitando os direitos individuais e a estabilidade dos registros públicos.