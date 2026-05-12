Troca de nome no Brasil ficou mais simples: entenda como funciona a lei que permite alteração diretamente em cartório
A possibilidade de trocar o nome civil no Brasil passou por mudanças relevantes nos últimos anos. A legislação atual permite que se façam determinadas alterações diretamente em cartório, sem necessidade de processo judicial, o que reduziu tempo, custos e burocracia. Ao mesmo tempo, a lei e as normas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mantêm […]
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A possibilidade de trocar o nome civil no Brasil passou por mudanças relevantes nos últimos anos. A legislação atual permite que se façam determinadas alterações diretamente em cartório, sem necessidade de processo judicial, o que reduziu tempo, custos e burocracia. Ao mesmo tempo, a lei e as normas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mantêm algumas exigências para garantir segurança jurídica, prevenir fraudes e proteger terceiros.
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Desde a entrada em vigor da Lei 14.382/2022 e das atualizações em provimentos do CNJ, como o Provimento n.º 149/2023 (que consolidou normas da Corregedoria Nacional de Justiça), ampliou-se o procedimento para modificação de nome e sobrenome. Essas regras definem em quais situações a pessoa pode resolver tudo diretamente no Registro Civil de Pessoas Naturais (RCPN). Ademais, em quais casos ainda é indispensável uma decisão de um juiz, geralmente com atuação do Ministério Público.
O que a Lei 14.382/2022 mudou na troca de nome civil?
A Lei 14.382/2022 alterou dispositivos da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973) e expandiu as hipóteses de mudança de nome diretamente em cartório. Antes, a retificação extrajudicial era mais restrita e, em muitos casos, a pessoa precisava ingressar com ação judicial mesmo para ajustes simples, como exclusão de sobrenome de ex-cônjuge ou adequações em razão de uso consolidado ao longo da vida.
Com a nova legislação, passou a ser possível, por exemplo, que uma pessoa maior de 18 anos altere o prenome (primeiro nome ou conjunto de nomes) sem precisar justificar motivo específico, apenas mediante manifestação de vontade. Também reforçou-se a possibilidade de inclusão ou exclusão de sobrenomes familiares, a correção de erros evidentes e a atualização decorrente de casamento, divórcio ou reconhecimento de filiação. A lei ainda consolidou a possibilidade de adequação de nome e gênero de pessoas trans diretamente no cartório. Assim, em conformidades às diretrizes já fixadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo CNJ.
Troca de nome em cartório: em quais casos é possível?
A palavra-chave central para compreender o cenário atual é troca de nome civil em cartório, que hoje abrange uma lista maior de situações do que há alguns anos. O funcionamento geral segue orientações da Lei 6.015/1973 atualizada e dos provimentos do CNJ, que detalham os documentos e os limites para cada tipo de alteração.
De forma resumida, a mudança diretamente no Registro Civil costuma ser admitida, entre outras hipóteses, nos seguintes casos:
- Alteração do prenome por pessoa maior de 18 anos, uma única vez, independentemente de motivação específica, desde que não haja fraude ou prejuízo a terceiros.
- Inclusão ou exclusão de sobrenomes familiares, como inserção de sobrenome de pai ou mãe reconhecido posteriormente, ou retirada de sobrenre redundante.
- Atualização de sobrenome em razão de casamento ou divórcio, para adoção ou retirada do sobrenome do cônjuge.
- Adequação de nome e gênero de pessoas trans, sem necessidade de laudo médico ou decisão judicial, seguindo as regras do CNJ.
- Correção de erros materiais evidentes, como grafia claramente equivocada, troca de letras ou inversão de nomes.
Em todos esses procedimentos, o cartório costuma exigir documentos básicos de identificação, certidões negativas (por exemplo, certidões de distribuição de processos cíveis e criminais) e, em alguns casos, declaração de inexistência de finalidade ilícita. As informações são lançadas em averbação no registro de nascimento e, quando houver, no de casamento, permitindo a rastreabilidade das alterações.
Quando a autorização judicial ainda é exigida para mudança de nome?
Apesar da ampliação da via administrativa, nem toda modificação de nome pode ser feita exclusivamente no cartório. A legislação e as normas do CNJ estabelecem que certas situações continuam sujeitas à análise judicial, especialmente quando envolvem interesse de menores, questionamentos sobre fraude ou impacto relevante para terceiros.
Entre os casos em que a autorização judicial ainda costuma ser necessária, destacam-se:
- Troca de nome de menores de 18 anos, salvo hipóteses específicas previstas em lei (como erro evidente), já que o nome da criança ou adolescente é protegido com atenção especial.
- Pedidos de alteração por motivo excepcional, como exposição ao ridículo, perseguição grave, ameaça à integridade ou necessidade relacionada à proteção de testemunhas.
- Discussões sobre sobrenome em disputa familiar complexa, por exemplo, quando há divergência entre genitores ou questionamento de vínculo de filiação.
- Casos com indícios de fraude ou tentativa de ocultar antecedentes, nos quais o cartório pode recusar o pedido e encaminhar para apreciação do Judiciário.
- Pedidos que extrapolam as hipóteses expressamente previstas em lei ou nos provimentos do CNJ, exigindo análise mais ampla do juiz.
Nessas situações, o procedimento geralmente envolve ação judicial, com participação do Ministério Público, produção de provas quando necessário e decisão fundamentada. Em muitos estados, a Defensoria Pública presta assistência jurídica gratuita a quem não pode arcar com advogado particular, especialmente em casos ligados a direitos da personalidade.
Como o CNJ orienta os cartórios sobre a troca de nome civil?
O Conselho Nacional de Justiça exerce função central na padronização dos registros civis em todo o país. Por meio de provimentos e recomendações, o órgão define regras práticas que os cartórios devem observar, como documentos exigidos, prazos e formas de registro das averbações. O Provimento n.º 149/2023, por exemplo, reuniu e atualizou diversas normas da Corregedoria Nacional, incluindo orientações sobre retificação de registros e alteração de nome.
Entre os pontos definidos pelas normas do CNJ para a troca de nome civil em cartório, destacam-se:
- exigência de identificação completa da pessoa, com apresentação de documentos oficiais recentes;
- necessidade de certidões negativas em âmbito cível, criminal e de protestos, dependendo do tipo de alteração pretendida;
- registro da alteração por averbação no assento de nascimento e casamento, preservando o histórico de nomes utilizados;
- orientação para que o tabelião ou oficial recuse o pedido em caso de fortes indícios de fraude ou ocultação de ilícitos;
- possibilidade de informação às bases de dados oficiais, como Receita Federal e Justiça Eleitoral, para atualização de cadastros.
As regras também reforçam a necessidade de atendimento respeitoso e sem discriminação, especialmente em pedidos de alteração de nome e gênero de pessoas trans, em conformidade com a decisão do STF no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.275 e com provimentos específicos sobre o tema. Assim, procura-se equilibrar o exercício do direito à identidade com a segurança dos registros públicos.
Quais cuidados a pessoa deve ter ao solicitar a troca de nome civil?
Embora a legislação tenha simplificado a troca de nome em várias situações, o processo exige atenção. Uma vez realizada a alteração, a pessoa precisa providenciar a atualização de todos os documentos e cadastros, como CPF, RG, título de eleitor, carteira de trabalho, cartões de saúde e registros educacionais. Em geral, os órgãos públicos aceitam a certidão atualizada como base para as mudanças.
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É recomendável que, antes de buscar o cartório ou ingressar com ação judicial, a pessoa se informe diretamente no Registro Civil ou consulte orientação jurídica, para compreender quais hipóteses se enquadram na via administrativa e quais ainda demandam decisão de juiz. Ferramentas oficiais, como páginas de tribunais de justiça estaduais, do CNJ e de defensorias públicas, costumam disponibilizar guias explicativos atualizados sobre os procedimentos. Dessa forma, a troca de nome civil tende a ocorrer com maior segurança e previsibilidade, respeitando os direitos individuais e a estabilidade dos registros públicos.