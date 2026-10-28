BH: discussão entre policial e comerciante no Lourdes termina com tiro

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um policial militar de folga e um gerente de comércio se envolveram em uma discussão que terminou com um tiro na tarde dessa terça-feira (27/10), na Rua Curitiba, no Bairro de Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

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De acordo com a Polícia Militar (PM), o policial viu o anúncio de venda de um notebook parecido com um dele que foi furtado e foi ao estabelecimento para tirar satisfações.

No entanto, o policial discutiu com o gerente e dono do comércio e o desentendimento passou para agressões físicas entre eles. No decorrer da briga, segundo a PM, ocorreu o disparo de arma de fogo, mas ninguém foi atingido.

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Em nota emitida pela instituição, foi informado que equipes da PM atenderam a ocorrência e que a perícia da Polícia Civil foi acionada. Os envolvidos foram encaminhados à delegacia.