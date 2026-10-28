BH: discussão entre policial e comerciante no Lourdes termina com tiro
PM alega que o policial foi ao estabelecimento no bairro nobre da capital mineira buscar esclarecimentos sobre a possível venda de um notebook dele que havia sido furtado anteriormente
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Um policial militar de folga e um gerente de comércio se envolveram em uma discussão que terminou com um tiro na tarde dessa terça-feira (27/10), na Rua Curitiba, no Bairro de Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.
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De acordo com a Polícia Militar (PM), o policial viu o anúncio de venda de um notebook parecido com um dele que foi furtado e foi ao estabelecimento para tirar satisfações.
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No entanto, o policial discutiu com o gerente e dono do comércio e o desentendimento passou para agressões físicas entre eles. No decorrer da briga, segundo a PM, ocorreu o disparo de arma de fogo, mas ninguém foi atingido.
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Em nota emitida pela instituição, foi informado que equipes da PM atenderam a ocorrência e que a perícia da Polícia Civil foi acionada. Os envolvidos foram encaminhados à delegacia.