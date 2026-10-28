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VIOLÊNCIA NA CAPITAL

BH: discussão entre policial e comerciante no Lourdes termina com tiro

PM alega que o policial foi ao estabelecimento no bairro nobre da capital mineira buscar esclarecimentos sobre a possível venda de um notebook dele que havia sido furtado anteriormente

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
28/10/2026 13:28

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PM atira e mata suspeito em bar no Barreiro após ameaça à família
Polícia Militar foi acionada para a ocorrência no Bairro de Lourdes, na Região Centro-Sul de BH; envolvidos foram encaminhados à delegacia crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Um policial militar de folga e um gerente de comércio se envolveram em uma discussão que terminou com um tiro na tarde dessa terça-feira (27/10), na Rua Curitiba, no Bairro de Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

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De acordo com a Polícia Militar (PM), o policial viu o anúncio de venda de um notebook parecido com um dele que foi furtado e foi ao estabelecimento para tirar satisfações.

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No entanto, o policial discutiu com o gerente e dono do comércio e o desentendimento passou para agressões físicas entre eles. No decorrer da briga, segundo a PM, ocorreu o disparo de arma de fogo, mas ninguém foi atingido.

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Em nota emitida pela instituição, foi informado que equipes da PM atenderam a ocorrência e que a perícia da Polícia Civil foi acionada. Os envolvidos foram encaminhados à delegacia.

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