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REGIÃO NORDESTE

Vídeo: militar de folga é alvo de ataque a tiros em BH

PM estava dentro do veículo estacionado, quando foi abordado por um suspeito e surpreendido com disparos

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RS
Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
27/10/2026 17:18

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Imagens das câmeras mostram o militar estacionado na via
O militar estava estacionado em uma rua, quando um veículo prata passou e retornou. Na volta, um suspeito desceu, abordou o policial e atirou contra o agente. crédito: Imagens cedidas ao Estado de Minas

Um policial militar de folga foi alvo de um ataque a tiros no Bairro Silveira, na Região Nordeste de Belo Horizonte (BH), na madrugada desta terça-feira (27/10). Em vídeos de câmeras de segurança da rua, é possível ver o momento da ação do suspeito dos disparos. 

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Nas imagens, o militar estava estacionado e dentro de um carro preto, quando um veículo prata passou pelo policial, fez a rotatória e retornou. Depois disso, um suspeito desceu, abordou o agente, disparou contra ele e fugiu. 

A vítima foi socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar, onde permanece sob cuidados médicos. O estado de saúde não foi revelado. 

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A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por meio do 16º Batalhão de Polícia Militar, foi acionada. A corporação esteve no local, em que adotaram as providências iniciais e fizeram os levantamentos iniciais sobre o caso. 

Os militares informaram que, neste momento, não é possível antecipar quais seriam as motivações ou as dinâmicas dos acontecimentos. A PMMG pede que, em caso de informações que possam ajudar na elucidação do caso, entre em contato de forma anônima, pelo Disque-Denúncia 181.

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As circunstâncias da ocorrência estão sendo investigadas pelos órgãos competentes. Neste momento, não é possível antecipar conclusões sobre a motivação ou a dinâmica dos acontecimentos, a fim de preservar a apuração em andamento.

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