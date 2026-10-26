Motociclista é morto com quatro tiros na cabeça durante entrega em BH

Um motociclista de 24 anos foi morto com quatro tiros na cabeça quando realizava uma entrega por aplicativo na noite desse domingo (25/10), no Bairro Nova Gameleira, na Região Oeste de Belo Horizonte. Antes dos disparos, o criminoso teria perguntado à vítima: “Você é o GB?”.

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Segundo a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu por volta das 23h15, na Rua Eduardo Henrique Mendes. O jovem foi encontrado caído ao lado de uma motocicleta, já sem sinais de vida.

Uma testemunha contou aos militares que havia solicitado uma entrega por aplicativo, que seria realizada pela vítima. Enquanto guardava os produtos recebidos dentro de casa, ouviu alguém desembarcar de um veículo, que não conseguiu identificar.

Em seguida, escutou o desconhecido perguntar ao motociclista: “Você é o GB?”. Logo depois, ouviu quatro disparos de arma de fogo.

Ao sair para verificar o que havia acontecido, a testemunha encontrou o jovem caído no chão.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e constatou a morte no local. A perícia da Polícia Civil identificou quatro ferimentos provocados por disparos de arma de fogo na região da cabeça.

Polícia investiga possível ligação com o tráfico

O irmão da vítima relatou à PM que o jovem se envolveu, cerca de um mês antes, em um homicídio no Bairro Granja de Freitas, na Região Leste de Belo Horizonte.

Segundo o familiar, o motociclista foi à Cabana do Pai Tomás para resolver desavenças relacionadas ao tráfico de drogas. Ele afirmou acreditar que o assassinato do irmão possa estar ligado a esses conflitos.

O familiar também relatou que a vítima mantinha vínculos com as organizações criminosas Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP).

Conforme registros policiais, o jovem tinha antecedentes por tráfico de drogas e receptação. A motocicleta ficou sob os cuidados do irmão da vítima.

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Até o encerramento da ocorrência, nenhum suspeito havia sido preso. A autoria e a motivação do homicídio serão investigadas pela Polícia Civil.