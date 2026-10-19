Pai e filho suspeitos de homicídio morrem após confronto com a PM

Um homem de 61 anos e o filho dele, de 16, suspeitos de participação em um homicídio, morreram em confronto com a Polícia Militar (PM), em Bocaiúva, no Norte de Minas, na tarde desse domingo (18/10). Pai e filho estavam sendo procurados pela PM por envolvimento em um assassinato ocorrido na cidade na madrugada de sábado (17/10).

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Conforme a corporação, equipes do 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e da Companhia Tático Ostensivo (CTO) da Companhia Independente de Policiamento Especializado (GER) localizaram os dois suspeitos em uma área de mata em um assentamento na região de Bocaiúva.

Ainda de acordo com nota da PM, ao perceberem a presença policial, pai e filho efetuaram disparos de arma de fogo contra os militares, que reagiram à agressão. "Em decorrência desta reação, os suspeitos foram atingidos e imediatamente socorridos ao Hospital do município de Bocaiuva, onde evoluíram para óbito”, informa a nota.

No local, foram apreendidas duas armas de fogo que teriam sido usadas no homicídio: uma cartucheira e uma garrucha.

O comando da 11ª Região da Polícia Militar (RPM) de Montes Claros informou que “as providências legais e os procedimentos de polícia judiciária militar estão em andamento, a fim de apurar as circunstâncias da ocorrência”.

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“A Polícia Militar de Minas Gerais reafirma seu compromisso com a preservação da ordem pública, a proteção da sociedade e o cumprimento da lei, atuando de forma técnica e responsável diante das ocorrências criminais”, conclui nota da corporação.