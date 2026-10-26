Venda Nova: homem é morto a tiros dentro de carro em BH

Um homem foi morto a tiros dentro de um carro na madrugada desta segunda-feira (26/10), no Bairro Santa Mônica, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. A vítima foi surpreendida por criminosos em duas motocicletas e, depois de ser baleada, bateu o veículo contra uma placa de sinalização.

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Segundo informações da Polícia Militar (PM), o crime aconteceu por volta das 2h16, na Rua Érico Veríssimo, na altura do número 2301.

O homem estava parado em um Renault Logan branco quando os suspeitos chegaram em duas motocicletas e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra ele.

Depois de ser atingida, a vítima perdeu o controle do veículo e bateu contra uma placa de sinalização na via.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e constatou a morte do homem no local.

Militares do 49º Batalhão da Polícia Militar atenderam à ocorrência e isolaram a área para os trabalhos da perícia da Polícia Civil.

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Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima nem sobre os autores e a motivação do crime. Ninguém foi preso.