Morte de bebê de 7 meses: PM prende homem de 24 anos condenado por homicídio

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A Polícia Militar prendeu um homem de 24 anos, condenado por homicídio, na tarde desta quarta-feira (21), no município de Timóteo, no Vale do Aço. A corporação confirmou que o detido participou de um atentado a tiros ocorrido no bairro Primavera, em 2024, que resultou na morte de um bebê de 7 meses.

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Militares localizaram o foragido no bairro Petrópolis após receberem informações sobre a existência de um mandado de prisão em aberto. Os policiais cumpriram a ordem judicial e conduziram o homem para a Delegacia de Polícia Civil.

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Invasão armada e morte de bebê

O crime aconteceu na noite de 20 de maio de 2024. Naquela data, três homens armados invadiram uma residência e dispararam repetidas vezes contra o morador de 31 anos, pai da criança.

O bebê estava no colo da avó quando foi atingido por um tiro na testa. Vizinhos socorreram a vítima imediatamente e a levaram para o hospital, mas a criança não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Os disparos não atingiram o pai da criança. A avó, de 34 anos, sofreu ferimentos causados por tiros que atingiram as suas pernas durante a ação criminosa no interior da casa.

Luta corporal e fuga

Um dos três atiradores também acabou baleado na cabeça durante o ataque. A Polícia Militar informou, na ocasião dos fatos, que o pai do bebê entrou em luta corporal com um dos invasores dentro do imóvel.

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A apuração da ocorrência indicou a probabilidade de que um dos comparsas tenha efetuado o disparo de forma acidental contra o próprio cúmplice em meio ao confronto. Dois suspeitos fugiram logo após o crime.