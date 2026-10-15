Investigado por homicídio em Betim é preso em SP após oito anos foragido

Um homem de 32 anos, considerado de alta periculosidade e réu por homicídio cometido em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, em agosto de 2016, foi preso na manhã dessa quarta-feira (14/10). Ele e um comparsa foram denunciados pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pelo homicídio em março de 2018.

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A prisão ocorreu no Bairro Campo Limpo, em São Paulo, e é resultado de uma operação articulada pelo MPMG, por meio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Segurança Pública (CAO-SEP), em apoio à 12ª Promotoria de Justiça de Betim, e com a atuação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP).

O homem estava foragido desde 2018, quando foi expedido o mandado de prisão preventiva contra ele e vinha sendo monitorado pelo Grupo de Apoio Policial Militar (GAPM) e pelo Grupo de Investigação e Diligências Policiais (GIDP) do MPMG desde o ano passado.

O preso ainda possui passagens por posse ilegal de arma de fogo. Durante a ocorrência, os policiais militares abordaram o foragido em um veículo e deram voz de prisão por conta do mandado de prisão em aberto.

O homicídio

Conforme a denúncia feita ao MPMG em 2018, o réu e seu comparsa são acusados pelo homicídio cometido dentro de uma barbearia no Bairro Dom Bosco, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em 26 de agosto de 2016.

Os dois acusados teriam chegado ao local utilizando balaclavas. A vítima trabalhava quando um dos indivíduos entrou no estabelecimento e efetuou oito disparos de arma de fogo contra ela, que morreu no local.

A investigação apontou que o crime foi motivado por uma disputa pelo tráfico de drogas na região, mas a vítima, que não tinha envolvimento com o crime, foi confundida com um traficante rival. Após a execução, os dois homens fugiram em um automóvel.

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Ainda em março de 2018, quando a denúncia foi oferecida, a Justiça decretou a prisão preventiva dos dois denunciados. A prisão do comparsa foi efetuada no mês seguinte, e o réu capturado em São Paulo permaneceu foragido até o momento.