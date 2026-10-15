PM apreende fuzil, pistolas e drogas após denúncia anônima

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) apreendeu armas de fogo, munições e drogas em uma casa no bairro Ventosa, em Belo Horizonte, nesta quarta-feira (14/10). A ação ocorreu após uma denúncia anônima. Um homem de 25 anos foi preso, e foram apreendidos um fuzil, duas pistolas e porções de drogas.

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Segundo o registro da ocorrência, os militares foram ao endereço indicado na denúncia e encontraram dois homens com as características descritas, de 25 e 26 anos. Ao perceberem a presença da equipe, eles correram para dentro do imóvel. Os policiais entraram no local e fizeram buscas.

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Na vistoria, foram apreendidos um fuzil Colt calibre 5,56, nove munições do mesmo calibre e duas pistolas: uma israelense Emtan Ramon calibre 9 mm, com seletor de rajada, e uma Taurus calibre 7,65. Também foram encontrados uma capa de colete balístico e um coldre com cinto.

Entre as drogas apreendidas, havia cerca de 3 kg de maconha, uma porção e 210 pedras de crack, além de aproximadamente 500 g e 139 papelotes de cocaína. Os militares também recolheram três balanças de precisão e material usado para embalar as drogas.

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A casa pertence ao suspeito de 25 anos. De acordo com a PM, uma consulta aos sistemas apontou que ele já tem histórico relacionado ao tráfico de drogas. Ele foi preso, e o caso foi registrado como tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.