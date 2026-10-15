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Parque de BH recebe nome de grupo musical famoso

Espaço na Região Oeste ganha novo nome oficial para celebrar o lendário movimento musical mineiro que marcou gerações e conquistou o mundo

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
15/10/2026 09:53

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Parque de BH recebe nome de grupo musical famoso
Vista aérea do Parque Estoril, na Rua Vereador Tancredo Guimarães, em BH, agora Parque Municipal Clube da Esquina crédito: Google Maps

O Parque Estoril, situado na Região Oeste de Belo Horizonte, passa a ter uma nova identificação oficial: agora se chama Parque Municipal Clube da Esquina. A determinação consta na Lei nº 12.152, promulgada nesta quarta-feira (14), com vigência estabelecida a partir da data de sua publicação.

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O espaço fica na Rua Vereador Tancredo Guimarães, 321, no Bairro Estoril. A norma trata com exclusividade da alteração no nome. O dispositivo legal não prevê nenhuma intervenção física na área territorial e mantém a rotina de funcionamento da unidade sem alterações.

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Mobilização comunitária e criação da área

A criação do parque resultou de uma antiga demanda apresentada pela comunidade local. O processo de implantação foi tema de uma ação civil pública na Justiça mineira.

Em dezembro de 2022, o Ministério Público de Minas Gerais promoveu uma audiência pública para ouvir os moradores. O debate contou com integrantes da Prefeitura, da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica e da associação de moradores do Estoril.

Origem do movimento musical

A homenagem reconhece o Clube da Esquina, um dos movimentos mais importantes da música popular brasileira. A denominação tem origem no cruzamento das ruas Divinópolis e Paraisópolis, no Bairro Santa Tereza, onde jovens músicos se reuniam no final dos anos 1960 para tocar e compor.

A história começou antes, no Centro da capital. Em 1963, Milton Nascimento deixou o município de Três Pontas, no Sul de Minas, e passou a frequentar o apartamento da família Borges no Edifício Levy, na Avenida Amazonas.

No local, Milton construiu amizade com os irmãos Márcio e Lô Borges. A parceria reuniu outros artistas: Beto Guedes, Toninho Horta, Wagner Tiso, Fernando Brant, Ronaldo Bastos, Flávio Venturini e outros nomes da cena cultural mineira.

Em 1972, Milton Nascimento e Lô Borges lançaram o disco duplo "Clube da Esquina". A obra misturou a sonoridade típica mineira com elementos de jazz, rock, música erudita e tradições do interior.

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O trabalho tornou-se referência para diferentes gerações no Brasil e no exterior, aparecendo frequentemente em levantamentos dos melhores discos da história da música brasileira. Seis anos após essa produção, o grupo lançou o álbum "Clube da Esquina 2".

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