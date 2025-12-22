Roteiro do Clube da Esquina: um tour por lugares icônicos de BH e MG

A recente reinauguração da esquina mais famosa de Belo Horizonte, em Santa Tereza, reacendeu o interesse pela história do Clube da Esquina. Para além de ouvir os clássicos, é possível montar um roteiro de viagem que passa pelos lugares que inspiraram Milton Nascimento, os irmãos Borges e toda uma geração de músicos.

Essa jornada musical transforma as canções em um verdadeiro mapa, guiando o visitante por cenários que marcaram a música popular brasileira. É uma oportunidade de conectar as melodias com as paisagens que as viram nascer, tanto na capital quanto no interior do estado.

Berço do movimento em Santa Tereza

O ponto de partida é o bairro de Santa Tereza, em Belo Horizonte, considerado o berço do movimento. Suas ruas tranquilas e arborizadas foram o palco dos encontros que mudaram a música nacional. A esquina das ruas Divinópolis com Paraisópolis é parada obrigatória. Foi ali que os jovens músicos se encontravam para compor e trocar ideias, um local imortalizado na capa do disco “Clube da Esquina”.

Próximo dali, o Bar do Museu Clube da Esquina preserva a memória do grupo com fotos, discos e objetos que contam essa trajetória. Além de ser um ponto de encontro para fãs e um símbolo da resistência cultural que o movimento representa, o espaço oferece um tour temático que percorre pontos icônicos da cidade em uma jardineira vintage.

Pelas estradas de Minas Gerais

O roteiro se estende para além da capital. Em Três Pontas, no sul de Minas, os visitantes podem conhecer a cidade onde Milton Nascimento viveu durante sua juventude e que foi fundamental para sua formação musical. O município respira a obra do artista, com referências em praças e centros culturais que celebram seu legado.

Músicas que desenham o mapa

Muitas canções funcionam como um guia afetivo. “Paisagem da Janela”, por exemplo, descreve uma vista que pode ser apreciada de vários pontos das cidades históricas mineiras, com suas igrejas e casarões coloniais. A música convida a uma pausa para observar a beleza simples do cotidiano.

A imagem do trem, tão presente em faixas como “Para Lennon e McCartney”, remete às antigas ferrovias que cortavam o estado. Seguir esses trilhos, seja de carro ou em passeios turísticos de trem, é uma forma de vivenciar a nostalgia e a poesia que embalaram as composições do Clube da Esquina.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.